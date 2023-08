Rosalie Drapeau remporte l’argent aux Championnats canadiens d’athlétisme Bell 2023

Rosalie Drapeau de Saint-Roch-des-Aulnaies a remporté la médaille d’argent à l’épreuve du 20 000 m, dans la catégorie Marche athlétique, à l’occasion des Championnats canadiens d’athlétisme ayant eu lieu du 27 au 31 juillet dernier en périphérie de Vancouver, à Langley en Colombie-Britannique.

L’athlète, qui fêtera bientôt son 20e anniversaire de naissance, ne s’attendait pas à terminer sa course avec un tel temps puisque c’était la première fois qu’elle compétitionnait à l’épreuve du 20 000 m, alors qu’elle performe généralement dans les épreuves du 10 000 ainsi que du 5000 m.

« Je m’étais fixé l’objectif de terminer la course avec un temps approximatif de 1 h 49 min, alors que j’ai réussi à faire le trajet avec un temps de 1 h 46 min 55 s, ce qui m’a valu le second rang du podium. Qui plus est, ma performance m’a permis d’obtenir le quatrième meilleur temps de l’histoire de cette discipline au Québec », a-t-elle raconté au Placoteux, lors d’un bref entretien téléphonique.