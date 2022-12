Rousseau Métal investit 30 M$ à Saint-Jean-Port-Joli

À l’occasion de la rencontre annuelle de partage de profit, le 30 novembre dernier, Rousseau présentait à toute son équipe la maquette du prochain agrandissement de ses locaux de Saint-Jean Port-Joli. Il s’agira à terme d’un investissement à hauteur de 30 M$ qui viendra bonifier les 166 000 pi2 de production déjà existants, en plus de permettre l’acquisition de nouveaux équipements automatisés, et la réfection des aires de pauses et de restauration.

Comme l’explique le président-directeur général Charles-Alexandre Paré, cet investissement substantiel vient soutenir la stratégie de croissance de l’entreprise, au cœur de laquelle une équipe extraordinaire évolue, l’objectif étant d’offrir un milieu de vie au travail de qualité supérieure, et un parc technologique favorisant des emplois à valeur ajoutée.

Il s’agira du vingt-deuxième agrandissement sur le site, qui se transforme depuis les soixante-douze dernières années au rythme de la croissance de l’organisation. La première pelletée de terre est prévue au printemps 2023.

Source : Rousseau Métal