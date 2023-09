Run de lait, un incontournable à la Salle André-Gagnon

La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon et Hydro-Québec invitent au théâtre documentaire Run de lait, le mercredi 20 septembre à 20 h.

Au cours des 20 dernières années, le Québec a perdu la moitié de ses fermes laitières. Parmi les producteurs laitiers toujours actifs, plusieurs vivent une grande détresse psychologique. Justin Laramée, artiste, père et citoyen, a voulu comprendre pourquoi. Telle une run de lait, il a parcouru le Québec afin d’interroger les rouages d’une industrie qui vacille, réalisant dans la foulée que l’identité du Québec est intimement liée à sa production laitière. Mais que connaît-on de notre plus importante production agricole?

Pour ce documentaire théâtral sur l’industrie laitière, Justin Laramée a parlé à plusieurs experts, des producteurs et des transformateurs laitiers, en plus de nous offrir en bref 8000 ans d’histoire du lait. Entre humour jubilatoire et enquête rigoureuse, l’auteur aborde aussi l’industrialisation des fermes, les responsabilités du consommateur, le bien-être animal et l’environnement.

Cet artiste montréalais a affronté des concepts rébarbatifs comme la gestion de l’offre, les classes de lait qui influencent le prix de vente, les conséquences dévastatrices du nouvel accord de libre-échange avec les États-Unis, les querelles stériles entre les différents services canadiens qui se font sur le dos des producteurs.

Il y a derrière Run de lait un très vaste sujet, un univers complexe et fascinant, livré dans un texte accessible et profondément humain. Les billets sont disponibles au www.salleandregagnon.com, au 1 866 908-9090 et chez Métro Plus Lebel de La Pocatière.

Source : Salle André-Gagnon