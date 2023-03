Saint-Alexandre-de-Kamouraska : Des recommandations pour la Municipalité à la suite d’un accident mortel

Des recommandations doivent être émises à la Municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska en lien avec l’accident mortel impliquant Geneviève Lavoie de Rivière-du-Loup. Âgée de 28 ans, Mme Lavoie a perdu la vie le 20 octobre dernier à l’intersection du rang Saint-Gérard et de la route 289, à la suite d’une collision entre son véhicule Mazda et un camion Freightliner Coronado.

Geneviève Lavoie circulait sur le rang Saint-Gérard en direction est, le 20 octobre vers 6 h 55, lorsqu’un camion muni d’une remorque chargée de planches de bois a heurté sa voiture latéralement de plein fouet. Le conducteur du camion, qui a vu le véhicule de la victime sortir « comme un lièvre », circulait en direction nord sur la route 289 et n’a pu éviter la collision.

« La voiture a été propulsée dans le fossé du côté est de la route 289 », peut-on lire dans le rapport de la coroner Renée Roussel. Le chargement de la remorque n’a ensuite pas offert de chances à la victime. Le décès de Geneviève Lavoie a « été constaté à distance par un médecin de l’Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d’urgence située à l’Hôtel-Dieu de Lévis et joint au téléphone par un des ambulanciers ».

Analyse

Plusieurs éléments ont été évalués par le coroner afin d’expliquer les circonstances de l’accident. Il s’est avéré que ni le soleil, qui aurait pu éblouir la conductrice, ni le cellulaire, qui aurait pu la distraire, non plus que les conditions météorologiques n’auraient eu d’impact. L’expertise toxicologique et la bonne santé de la victime au moment du drame ont aussi écarté l’hypothèse d’une diminution de ses capacités physiques. Aucune conclusion n’a toutefois pu être tirée quant à l’état initial de la voiture, celle-ci étant trop abîmée lors de l’examen par un expert-mécanicien.

La coroner Renée Roussel arrive à la conclusion qu’il s’agit d’un décès accidentel, vraisemblablement provoqué par l’omission par la conductrice de faire l’arrêt obligatoire à l’intersection avec la route 289. Elle s’appuie notamment sur le témoignage du conducteur du camion et sur l’absence de traces de freinage provenant du véhicule de la victime pour appuyer sa thèse. « On sait qu’elle n’était pas familière avec les lieux et la signalisation était quelque peu difficile à apercevoir en raison de branches d’arbres qui ont été coupées depuis ce temps et d’une topographie particulière des lieux. […] Le rang Saint-Gérard se continue vers l’est une fois franchie la route 289. Si l’arrêt obligatoire n’est pas vu par le conducteur, il est susceptible de croire que le chemin se poursuit tout bonnement. »

Intersection dangereuse

L’intersection de la route 289 et du rang Saint-Gérard est qualifiée de « site accidentogène par les policiers et la population locale », dit-on dans le rapport. Neuf accidents sont survenus à proximité depuis 2000, dont cinq à cette intersection précise. Le fait que ces accidents impliquent souvent un camion lourd est jugé « préoccupant », en raison de leur nombre important en circulation sur la route 289.

Selon les informations fournies à la coroner par une agente du bureau régional du ministère des Transports (MTQ) à Rimouski, aucune reconfiguration n’est prévue dans ce secteur de la route 289. Des recommandations doivent toutefois être formulées à la Municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska par le Centre de service kamouraskois du MTQ. Ces améliorations visent à augmenter la perception de l’arrêt obligatoire dans les deux directions du rang Saint-Gérard par « l’ajout de lignes d’arrêt, un ajustement de la hauteur des panneaux de signalisation, le remplacement des pellicules de ces panneaux pour en améliorer la visibilité et la rétroréflexion, l’ajout d’un panneau de signal avancé et le contrôle de la végétation dans le fossé ».