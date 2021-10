Saint-Germain a un nouveau maire

Le technicien forestier de métier a pesé le pour et le contre avant d’accepter de se lancer à la mairie, évidemment pour une question de disponibilité. « Un mandat de maire est un peu plus exigeant. J’ai pris un mois à réfléchir, au moins », a confié M. Moreau. Finalement, il s’est lancé et a été élu par acclamation.