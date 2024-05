Saint-Germain : Le Cirque de la Pointe-Sèche

Les sons des scies à chaîne et des marteaux feront bientôt place aux applaudissements, et le public remplacera les ouvriers qui s’affairent actuellement à préparer les décors du quatrième spectacle du Cirque de la Pointe-Sèche, qui sera présenté du 4 juillet au 1er septembre à Saint-Germain-de-Kamouraska.

« Nous sommes fébriles à l’idée d’entamer cette autre saison avec une création originale, d’autant plus que le cirque est maintenant bel et bien ancré dans la région », commente Élyme Gilbert, fondateur du Cirque. Parce qu’il y a cinq ans, le défi était de taille : installer en permanence en région, aux abords de la route 132 et au bord du fleuve, un cirque présentant des spectacles avec des performances professionnelles offertes par des artistes de partout.

« Nous espérions être adoptés par la population de la région, et nous sommes fiers de constater que 60 % de nos spectateurs sont des gens d’ici », ajoute Élyme. L’homme, qui a fait le tour du monde avec le Cirque du Soleil durant dix ans avant de revenir s’établir en campagne, avoue que son plateau est particulier, avec sa paroi rocheuse naturelle de 18 mètres de hauteur, qui sert non seulement de décor, mais aussi de scène et de plateau propice aux performances acrobatiques.

« Je n’ai pas visité tous les cirques et les sites, mais je crois bien que nos installations sont assez uniques. Cet emplacement, c’est en même temps un avantage, un défi et une contrainte. Dans les chapiteaux conventionnels, il y a toujours un toit. Ici, il n’y en a pas, alors il faut le recréer afin, entre autres, que tous les spectateurs installés sur trois étages voient bien », dit l’homme qui a adopté la région pour de bon. D’ailleurs, le plateau du cirque de la Pointe-sèche, c’est chez lui, sur son terrain, sa propriété. Il faut croire que sa conjointe et lui aiment recevoir.

Le grand public est confortablement installé dans des conteneurs adaptés et couverts, qui permettent de présenter le spectacle beau temps, mauvais temps. « Lorsqu’il pleut, c’est magique. Les spectateurs sont protégés de la pluie, et le spectacle est différent, avec les formes mystérieuses créées par le mélange des éclairages et de la pluie. »

L’Étranger

Dès le 1er juillet, les spectateurs pourront voir le spectacle L’Étranger, qui raconte l’histoire d’une petite communauté d’artistes assez colorés dont l’univers est bousculé par l’arrivée d’une autre personne. Avec son charme et sa ruse, l’étranger parviendra-t-il à faire oublier sa différence, et à trouver sa place parmi eux? Comme quoi personne n’échappe à la peur de l’autre.

Les artistes feront ainsi un clin d’œil à la différence et aux préjugés qui murmurent en chacun de nous. « Ça peut arriver à tout le monde de se sentir étranger, que l’on soit un immigrant, lorsqu’on arrive dans une nouvelle ville, qu’on a un nouvel emploi, etc. C’est un beau sujet qui touche tout le monde, et qui sera évidemment présenté sous une forme plutôt humoristique », note Élyme.

La mise en scène est signée par une étoile du milieu circassien québécois, Patrick Léonard, cofondateur des 7 doigts de la main, qui collabore pour la première fois avec la troupe. « Je l’adore. Ce qu’il fait me parle beaucoup, et vient toujours me chercher. J’ai hâte de voir sa création. » D’une année à l’autre, si un noyau d’artistes demeure, la majorité de la troupe change, ce qui permet de se renouveler.

L’équipe

Pour épauler Patrick Léonard à la mise en scène, Ariane Fortin-Gilbert reprendra du service pour un troisième été, poursuivant une association durable avec le Cirque de la Pointe-Sèche. Parmi les neuf artistes de renommée internationale qui multiplieront les prouesses vertigineuses, quatre en seront aussi à leur deuxième ou troisième saison à Kamouraska, à multiplier les performances sur terre et dans les airs. Pour la première fois, un jeune enfant sera de la distribution. Le compositeur et multi-instrumentiste Maxime Éthier signe la trame sonore, en plus de l’interpréter en direct chaque soir en compagnie de Zeneli Codel. L’an dernier, plus de 9000 spectateurs ont vu le spectacle. On espère dépasser cette année la barre des 10 000.

La construction et le montage du spectacle demanderont encore quelques semaines. Les répétitions débuteront bientôt dans l’église de Saint-Germain-de-Kamouraska. Les billets sont disponibles au cirquedelapointeseche.com. Les gens qui réservent en mai courent la chance de gagner une nuitée aux Perchoirs du Cirque, des cabines d’hébergement insolites nichées dans les montagnes environnantes.