Saint-Jean-Port-Joli poursuit sa poussée victorieuse

Saint-Jean-Port-Joli a poursuivi sa poussée victorieuse des dernières semaines dans la Ligue de hockey Côte-Sud.

Quatre parties étaient à l’affiche le vendredi 13 janvier et dans un premier temps, le Pavage Jirico visitait les meneurs au classement général, le Giovannina de Sainte-Marie, dans une rencontre présentée au Centre Caztel. Une poussée de trois buts en 3e période a permis aux visiteurs de l’emporter par la marque de 6-2. LePavage Jirico a aussi pu compter sur le brio de son gardien Félix-Antoine Leblond qui a repoussé 34 des 36 tirs dirigés contre lui.

Un calendrier de six rencontres est à l’affiche le week-end prochain dans la LHCS. Le vendredi 20 janvier, on aura droit aux affrontements opposant Saint-Joseph à Montmagny, Lotbinière à Saint-Charles, Sainte-Marie à Saint-Prosper et Saint-Damien à Saint-Jean-Port-Joli, des rencontres débutant toutes à 21 h. Le dimanche 22 janvier, dans la reprise d’un match prévu initialement le 23 décembre, Montmagny sera à Saint-Jean-Port-Joli. Pendant ce temps, Saint-Prosper retrouvera le Giovannina à compter de 15 h au Centre Caztel de Montmagny.

Classement et statistiques

Au terme des rencontres du week-end, le classement général du Circuit Drouin a changé de façon significative puisque Lotbinière trône maintenant en tête avec 22 points en 16 rencontres, un de plus que Saint-Jean-Port-Joli, Montmagny et Saint-Charles. Le Pavage Jirico a deux matchs en main sur les meneurs contre un pour le Décor Mercier et les Éperviers.

Source : Ligue de hockey Côte-Sud