Saint-Onésime-d’Ixworth : Le centenaire du pont couvert célébré

Les 100 ans du pont du Collège, communément appelé pont couvert de Saint-Onésime-d’Ixworth, ont été célébrés en grand le 31 juillet dernier. Ces festivités se sont déroulées quelques jours à peine après le décès de Mme Ghislaine Milliard, ancienne mairesse de la Municipalité, à qui tous attribuent la remise en valeur de l’ouvrage au courant des années 2000.

Construit en 1920, le pont du Collège, comme son nom réel l’indique, fait référence à son constructeur, le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, qui possédait dans ce secteur un domaine forestier. Le pont qui enjambe la rivière Ouelle sur une distance d’environ 25 m servait principalement, à l’époque, au transport du bois de chauffage et de construction. Jusqu’en 1978, date d’inauguration du pont en béton situé à ses côtés, il était le seul lien routier existant pour le transport entre les deux rives de la Ouelle à cette hauteur.

La charpente de l’ouvrage de type « Town élaboré » (NDLR : poutres triangulées formées d’une série de madriers tressés en diagonale et reliés à des cordes supérieures et inférieures horizontales) constitue sa caractéristique distinctive principale en plus d’en faire le dernier pont couvert encore debout sur tout le territoire de la MRC de Kamouraska. Outre sa valeur architecturale, son aspect historique qui en fait un des témoins de l’histoire du transport au Québec a grandement contribué à sa citation comme immeuble patrimonial par la Municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth en 2002.

Complètement rénové en 2008, il a été soulevé de 24 pouces du côté nord et de 46 pouces au sud afin que la crue des eaux et des glaces ne l’endommage plus au printemps. Malgré tout, des intempéries ont abîmé sa structure, principalement son toit, en mars 2017. Les réparations ont été effectuées l’année même par la Municipalité.

Ghislaine Milliard

Les festivités entourant ce 100e anniversaire devaient inclure à la base un moment d’histoire sur le pont raconté par l’ancienne mairesse de Saint-Onésime-d’Ixworth Ghislaine Milliard. Cette dernière est toutefois décédée quelques jours avant la célébration, le 28 juillet, à l’âge de 81 ans.

Mairesse de 2001 à 2009, Ghislaine Milliard est reconnue encore aujourd’hui comme celle qui a porté la citation du pont couvert comme immeuble patrimonial en 2002 et qui a ensuite ardemment travaillé à sa réfection en 2008. Des mots lui ont été adressés lors des discours protocolaires.

« Dès qu’elle a commencé son mandat, ç’a été son bébé. Tout le monde ici va se souvenir de ce nom et de ce qu’elle a accompli. Aujourd’hui, c’est la responsabilité des élus de continuer à porter le flambeau pour poursuivre l’entretien et la promotion de ce bel attrait pour notre municipalité », a déclaré Benoît Pilotto, maire de Saint-Onésime-d’Ixworth.