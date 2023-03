Saint-Pamphile : La parole est aux jeunes

Dans le cadre du nouveau plan d’action de L’ÉcoRéussite, le 20 février dernier, les jeunes du Parlement étudiant de l’école Saint-Joseph ont été invités, en soirée, à prendre part à une rencontre de travail avec les élus de la Ville de Saint-Pamphile. Ces derniers ont ainsi voulu en apprendre davantage sur les intérêts des jeunes en ce qui a trait aux sports estivaux et hivernaux.

Les jeunes ont pu s’exprimer sur les activités déjà en place ainsi que sur les infrastructures présentes dans la ville. Ensuite, ils ont été questionnés sur les améliorations possibles afin de répondre à leurs besoins. La motivation des jeunes, ajoutée à la préparation réalisée avec leur enseignante, aura permis de dresser une solide liste d’améliorations.

À la suite de cette discussion, les élus ont proposé un défi aux représentants du milieu scolaire : présenter, de façon plus concrète, trois projets qu’ils souhaiteraient davantage voir se développer à Saint-Pamphile. Dans les prochaines semaines, accompagnés de leur enseignante Mme Catherine, les élèves mettront à profit leur imagination ainsi que leur sens du leadership pour développer leurs souhaits de projets. À la fin mai, ils retourneront participer à une rencontre de travail des élus afin de présenter leurs idées. Les élus détermineront ensuite la faisabilité des projets et les prendront en considération lors de l’élaboration du budget de l’année 2024 et du prochain programme triennal des immobilisations.

Cette initiative permet aux jeunes de découvrir les rouages des milieux politiques et décisionnels. Elle permet aussi aux jeunes de s’impliquer et de s’engager dans des dossiers qui les concernent, en plus de participer à la formation de citoyens actifs de demain.

Depuis un certain temps, les partenaires de L’ÉcoRéussite, parents, enseignants, direction, milieu municipal, représentant du CISSS, organismes communautaires travaillent à mettre le jeune au cœur de diverses actions se déployant dans le secteur; pour celle-ci, il aura fallu le souhait d’une enseignante motivée et l’ouverture d’une municipalité dévouée pour ses jeunes. Tout porte à croire que d’autres municipalités et organismes de L’Islet-Sud pourraient également suivre cet exemple en invitant des jeunes à venir partager leurs besoins et idées.

Rappelons que L’ÉcoRéussite – L’Islet-Sud est un regroupement de partenaires qui veulent agir en collaboration entre l’école, la famille et la communauté pour favoriser la réussite éducative des enfants de 0-12 ans. Les actions du regroupement se développent sur le territoire de l’école primaire Saint-Joseph à Saint-Pamphile.

Source : L’ABC des Hauts Plateaux