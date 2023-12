Saint-Pamphile : Un succès pour la deuxième édition du Gala reconnaissance des bénévoles

Le 7 décembre dernier a eu lieu la deuxième édition du Gala reconnaissance des bénévoles de Saint-Pamphile. En mettant sur pied cet événement, la Ville souhaitait rendre hommage aux nombreux citoyens bénévoles qui offrent leur temps et leur savoir-faire au bénéfice de la communauté.

Les membres des divers organismes, comités organisateurs et conseils d’administration de Saint-Pamphile ont été invités à venir célébrer leur implication. Ce sont plus de 70 personnes qui ont répondu présentes à cette deuxième édition.

Durant la soirée, les invités ont reçu la visite de Marc-André Morel, conférencier. Il a présenté une conférence portant sur le développement de soi.

La Ville a profité de l’occasion pour féliciter Catherine Lemelin, récipiendaire du prix Claude-Masson (catégorie jeune bénévole), lors de la cérémonie officielle de remise des prix Hommage Bénévolat-Québec, le 18 avril dernier. Elle a également souligné la récipiendaire de la médaille du lieutenant-gouverneur pour l’année 2023, Claudette Prévost.

Puis, pour clore la soirée, est venu le temps de nommer les récipiendaires de chacune des catégories. Rappelons que cette année il y avait trois catégories : jeunesse, relève et adulte. En octobre dernier, la Ville de Saint-Pamphile avait invité tous les organismes, comités organisateurs et conseils d’administration à présenter la candidature d’un de leur membre au titre de Bénévole de l’année. Que ce soit par ses réalisations ou son implication, le bénévole choisi devait être présenté via un formulaire de candidature.

Le choix des gagnants a été fait par une pige au sort, car lorsqu’il est question de bénévolat, il est extrêmement difficile de quantifier et de qualifier la valeur de chaque acte et de chaque heure investie. Toutes les causes sont bonnes, et chaque minute de temps donné est un cadeau.

Alice Leblanc a été couronnée dans le volet jeunesse pour son implication auprès du Cercle de fermières. Dans la catégorie relève, Marie-Lise Pelletier a reçu le titre de bénévole de l’année pour son implication à la bibliothèque et auprès du comité famille. Puis Gisèle Desrosiers a reçu le titre de bénévole de l’année dans la catégorie adulte pour son implication au vestiaire communautaire.

Lors de cette soirée, la Ville a distribué un formulaire d’appréciation ayant pour but de connaître les commentaires et idées de ses bénévoles pour l’organisation de sa troisième édition du gala reconnaissance.

Source : Ville de Saint-Pamphile