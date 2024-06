Saint-Pascal révise ses outils d’urbanisme

La Ville de Saint-Pascal invite sa population à s’exprimer dans le cadre de la révision de son plan d’urbanisme en remplissant un sondage en ligne d’ici le 22 juin. Cette consultation citoyenne, élaborée en collaboration avec la MRC de Kamouraska, a pour objectif d’identifier les préoccupations et les attentes liées à des thématiques ciblées : les enjeux entourant le logement, les services de proximité, les services communautaires et le tourisme.

On peut également y présenter des pistes de réflexion plus libres qui touchent d’autres considérations, comme l’environnement, les infrastructures, les milieux agricoles, le transport, etc. Pour Solange Morneau, mairesse de Saint-Pascal, « les idées que nous récolterons via cette consultation citoyenne seront déterminantes pour l’avenir de Saint-Pascal. Un sondage comme celui-ci nous permet, comme ville, de tâter le pouls de nos citoyennes et citoyens, de leurs envies, de leurs besoins. Cet exercice est non seulement pertinent et essentiel, mais résulte aussi en applications concrètes qui bénéficient à tout le monde ».

Un plan d’urbanisme constitue un cadre de référence en matière d’intervention sur le territoire. Il s’agit du principal outil de décision du conseil municipal en matière d’aménagement et de développement du territoire. Devant être conforme au schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC, le plan d’urbanisme à venir guidera l’élaboration des différents outils réglementaires directement applicables aux citoyens, en concordance avec les orientations d’aménagement adoptées à l’échelle régionale.

Source : Ville de Saint-Pascal