Saint-Roch-des-Aulnaies : Une approche originale pour la nouvelle politique de la culture et du patrimoine

« On s’est rendu compte qu’une approche un peu plus originale était souhaitée. Au lieu d’y aller avec des grands axes, on a opté pour trois verbes d’action : penser, vivre et protéger notre culture et notre patrimoine. Le but est d’avoir la base la plus large possible pour asseoir nos actions. Plus la base est large, plus les gens embarquent », a dit Diane Renaud, conseillère municipale.