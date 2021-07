Sculpture + Art textile pour la Biennale 2021 de Saint-Jean-Port-Joli

À quelques jours du début de la Biennale de Saint-Jean-Port-Joli, qui se tiendra du 22 au 25 juillet, tout est en place pour offrir quatre jours de manifestations artistiques et d’activités en plein air, aux abords du Saint-Laurent en Chaudière-Appalaches. Les cinq duos d’artistes sont maintenant rassemblés et ont débuté leur travail de création sur le terrain, dans l’atelier collectif situé à la Vigie.

Mylène Michaud et Amélie Dionoski, Dominique Beaupré St-Pierre et Ivon Bellavance, Ryth Kesselring et Paméla Landry, Michèle Lorrain et Barbara Todd ainsi que Christian Michaud et Gabrielle Desmarais exploreront à quatre mains la thématique « Sculpture + Art textile », inspiré. e. s par une tisserande pionnière de la région, Mme Émélie Chamard.

La Biennale, en étroite collaboration avec la Maison des métiers d’art de Québec (MMAQ), propose une programmation variée et inclusive qui s’adresse tant aux connaisseur.euse. s qu’aux néophytes. Les visites guidées permettront au public de rencontrer les artistes et découvrir leur processus créatif ainsi que l’avancée de leur œuvre en temps réel. Les ateliers de création offriront l’opportunité aux familles de travailler le textile, entre autres avec l’impression sur t-shirt, la confection de peluches personnalisées et la transformation de la fibre d’alpagas en laine prête à tricoter. Les jeunes pourront également entrer en action lors des activités « Cherche et trouve » ainsi qu’à la station de création interactive « Bric à blocs ». Les conférences et la table ronde proposées seront l’occasion de rencontrer divers intervenants issus du milieu des arts et parfaire ses connaissances sur divers sujets liés à l’histoire du textile, la création, la production et la conservation des œuvres.

En musique, les auteures-compositrices-interprètes Émilie Clepper et Maude Audet seront sur place le vendredi soir et le samedi soir respectivement, pour réchauffer le cœur des visiteurs. À cela s’ajoute la présence d’artistes invités (Pascale Laliberté — artiste de la relève, Stephanie Fortin — artiste en résidence à Est-Nord-Est, Guy Lemieux, Dominique Pétrin, Sébastien Lajoie, Mathieu Fecteau, Estelle Dumas, Tania Hillion, Anne-Marie Groulx et les diplômé. e. s de la MMAQ) que les visiteur.euse. s pourront rencontrer lors de performances, de présentations ou d’expositions.

La 7e édition de la Biennale de Saint-Jean-Port-Joli est présentée en coproduction avec la Maison des métiers d’arts de Québec. L’entrée est libre pour l’ensemble des activités à la programmation. L’événement est rendu possible grâce à l’apport des partenaires suivants : la Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli, Hydro Québec, la COFEC, Desjardins, Patrimoine Canada, la députée Marie-Ève Proulx, Manu Atelier Culinaire, le Motel Blanche d’Haberville, le Musée maritime du Québec, Raymond Chabot Grant Thornton, la pizzeria Porto Bellissimo ainsi que la microbrasserie Ras l’bock.