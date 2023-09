SÉMER: Le Kamouraska prêt à regarder ailleurs

Les citoyens du Kamouraska devront débourser encore davantage pour envoyer leurs déchets organiques à l’usine de biométhanisation de la Société d’économie mixte d’énergie renouvelable de la région de Rivière-du-Loup (SÉMER). Cette nouvelle augmentation de cinq dollars par citoyen, qui passe difficilement auprès des élus kamouraskois, pousse maintenant la MRC de Kamouraska à évaluer d’autres débouchés pour le bac brun.

Où? Et quand? Il est encore trop tôt pour le dire. Mais surtout, « rien n’est coulé dans le béton », a insisté le préfet de la MRC de Kamouraska Sylvain Roy. Il n’en demeure pas moins que la dernière hausse de cinq dollars par citoyen imposée par le SÉMER « ne passe pas comme une lettre à la poste auprès des 17 maires de la MRC de Kamouraska », a-t-il confirmé.

« C’est généralisé, aucun n’est content autour de la table. On n’a pas le choix, il faut regarder d’autres avenues. On a l’obligation d’évaluer d’autres scénarios. Si on ne trouve rien d’autre de plus avantageux, on vivra avec », a résumé Sylvain Roy.