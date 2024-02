Sept médaillés pour l’Équipe de judo Élite-Avantis, dont trois d’or

Le dimanche 28 janvier se tenait à Beauport la compétition régionale pour la zone de la Capitale et une sélection pour les jeux du Québec chez les U16 ceinture verte et plus.

L’équipe Élite-Avantis du Club Judo-La Pocatière était représentée par huit judokas dans différentes catégories. Les médailles d’or ont été remportées par Jean-Benoît Anctil de Sainte-Louise chez les U10. Les deux autres médailles d’or ont été gagnées par Jeanne Laterreur de Saint-Pacôme et Jules Dufresne de Saint-Roch-des-Aulnaies dans la catégorie U14.

Trois autres médailles d’argent sont allées à Émile Bochud de La Pocatière, Heidi Lizotte de Saint-Pacôme et Clovis Dionne de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Enfin, une médaille de bronze est revenue à Rosalie Anctil de Sainte-Louise. Quant à Laura Fortin de Sainte-Louise, elle n’a pas réussi à monter sur le podium. Elle en était à sa première expérience à ce niveau de compétition.

Le Club Judo-La Pocatière faisant partie de la région Bas-Saint-Laurent–Gaspésie, il ne pouvait présenter des judokas dans la catégorie U16 ceinture verte et plus dans la finale régionale de la Capitale. Pour être sélectionné, il aurait fallu se présenter à Rimouski le 27 janvier, mais le seul judoka éligible du club de La Pocatière était déjà en marche pour une sélection pour les Jeux du Québec dans une autre discipline. Le Club Judo-La Pocatière n’aura donc pas de judokas aux Jeux du Québec cette année.

La prochaine sortie de l’équipe Élite-Avantis aura lieu les 10 et 11 février à Québec pour la Coupe Daniel-Hardy qui est de niveau provincial, et une compétition comptant pour une sélection au national pour les ceintures vertes et plus.

Source : Club Judo-La Pocatière