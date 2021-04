Simon Olivier quitte l’Everest de la Côte-du-Sud

Le directeur-gérant et entraineur-chef de l’Everest de la Côte-du-Sud, M. Simon Olivier, a annoncé à l’organisation qu’il quitte ses fonctions. Simon Olivier en était à sa dernière année de son entente avec l’Everest.

M. Olivier est conscient qu’il perdra certaines opportunités, dont celle d’entrainer Team Canada des moins de 19 ans au Championnat mondial de hockey junior A.

« Ma décision est très réfléchie et je suis très serein avec celle-ci. Je vais penser à moi pour la prochaine année et méditer à d’autres opportunités pour le futur. Je garde un excellent souvenir de mon passage avec l’Everest, avec le personnel ainsi qu’avec tous les administrateurs et bénévoles qui gravitent autour cette équipe », mentionne M. Olivier.

Il se dit très fier du travail qu’il a accompli durant les trois dernières années et est heureux d’avoir amené des connaissances supplémentaires et certaines opportunités à quelques joueurs sous sa gouverne. Il remercie également tous les joueurs, partisans et l’ensemble des intervenants autour de la direction.

« Simon a été un atout majeur à l’implantation du programme de l’Everest. Son départ laisse un grand vide, toutefois, sa présence aura cimenté la structure de notre organisation et notre personnel hockey actuel. Il laisse à notre organisation un héritage de fierté. Plusieurs jeunes joueurs ont eu l’occasion de bien se développer à ses côtés et Simon a pu leur inculquer les valeurs fondamentales du travail et de la réussite », résume le président, Pierre Bouffard.

Rappelons que Simon Olivier a été nommé entraineur-chef de l’année dans le circuit Figsby lors de la saison initiale de l’Everest et finaliste à deux occasions (2018-2019) comme directeur-gérant de l’année. Il aura cumulé une fiche de 52 victoires et 44 défaites en 96 parties régulières durant les deux premières saisons de l’histoire de l’Everest. Sous la gouverne de l’Everest, il aura aussi participé comme entraineur adjoint de « Team West » à la prestigieuse « Prospect game NHL » en 2020.