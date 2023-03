Sonia Tessier à La Tribune Poésie

Sonia Tessier est l’invitée de la sixième Tribune Poésie prévue le 16 mars prochain à 18 h à La Mosaïque — bibliothèque de La Pocatière. Sonia Tessier se définit en ces mots : « Une pousseuse de crayons, une traînée de conjugaisons stellaires sur le tableau d’un poème classique, une insoumise élève se délivre de la raison, livre des roses autant que de la prose et fait poindre un maximum d’étoiles dans ses propres cahiers de création. Après le diplôme scolaire en langue maternelle, c’est en moindre taux horaire imposé par le facteur temps que j’ai suivi en mode survie le fuseau des hôpitaux. Les maux dits par l’enseignante médecine qui se corsèrent d’émotivité maltraitée, jugée sévèrement par la responsabilité, les pots cassés choisiront l’étui du cerveau ventriloque dont le rouleau n’est plus en panne de papier essuie-tout recyclable. Pupitre placé dans une cour d’école où la maîtresse timbrée ressemble à une cloche au cadran solaire déréglé, je décolle sur une craie comme si c’était un habile balai. Création flexible en récréation, j’ai la mine aux accents perplexes, mais rien de grave, car j’ai retenu la leçon à cent pour cent… Apprendre du délire et à lire. » Réjean Desrosiers et Yvan Lévesque seront présents pour vous accueillir à ce prochain rendez-vous.10