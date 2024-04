Succès pour Carbone Scol’ERE

Cette année encore, Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent (Co-éco) se réjouit de dispenser le programme éducatif sur les changements climatiques Carbone Scol’ERE dans les écoles du Kamouraska, de Rivière-du-Loup, du Témiscouata et Les Basques. Co-éco intervient actuellement dans 23 classes du KRTB, avec 8 inscriptions de plus que l’an passé.

Carbone Scol’ERE est un programme de la Coopérative FA offert aux écoles primaires pour lequel Co-éco est un collaborateur accrédité. S’inscrivant dans le programme science et technologie pour les classes de 4e, 5e et 6e année du primaire, Carbone Scol’ERE propose aux élèves de mener une enquête sur les changements climatiques et les gaz à effet de serre (GES) avec cinq ateliers pédagogiques de 2 heures chacun. Les thèmes abordés sont les gaz à effet de serre, les changements climatiques, la consommation, l’énergie et le transport ainsi que la gestion des matières résiduelles.

Ces enquêtes invitent les élèves à réfléchir à des pistes de solutions visant à réduire leurs émissions de GES et ce, à travers des jeux pédagogiques et des défis à relever en famille. Dans le cadre de leur dernier atelier, les élèves se prennent au jeu à composer des messages saGES (sans GES) pour sensibiliser la population sur les actions pour réduire les gaz à effet de serre sous forme de saynètes, d’affiches publicitaires ou de chansons avec des phrases évocatrices : « Un produit local, c’est un achat génial! », « Rouler cool, c’est plus cool pour la planète! », « Plus de gestes contre les GES! ».

Pour souligner l’engagement des écoles participantes de 2023-2024 dans le KRTB, un concours leur permettant de remporter une classe verte d’une valeur de 14 000 $ pour leur établissement est offert grâce à une collaboration entre Carbone Scol’ERE, Co-éco et Le Semoir. (Source :Co-éco)