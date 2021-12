Le 23 octobre dernier avait lieu le transfert des pouvoirs du club Optimiste de Saint-Pascal.

Pour l’année 2021-2022, le nouveau président Christian Drapeau a été assermenté ainsi que toute son équipe. Celle-ci se compose de Marie Boucher, ex-présidente, Julie Michaud, secrétaire, Marc Daigle, trésorier ainsi que les directeurs, Marc Charest, Réal Lajoie, Alain Lizotte, Alain Mercier, Michel Morin et Alain Pelletier. Lors de la soirée, la présidente sortante a dressé un bilan très positif de la dernière année.

Malgré les restrictions imposées par la Santé publique, le club Optimiste a pu tenir trois activités de financement lui permettant de distribuer pour près de 10 000 $ aux jeunes de la région. Les organismes qui en ont bénéficié sont : l’Arbre de Noël Royal LePage Kamouraska-L’Islet, le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, l’École de Kamouraska, l’École Mgr Boucher, École de Saint-Bruno, l’École secondaire Chanoine-Beaudet, l’École de musique et de danse Destroismaisons, Jeunesse j’écoute, La Travée, Leucan, Lueurs de l’Espoir, le Club de patinage artistique de Saint-Pascal et les P’tits Gobelets.

Pour la prochaine année, les activités telles que la loterie, le poulet BBQ et la dégustation de Vins et Fromages auront lieu. Et bonne nouvelle, la très populaire pièce de théâtre sera aussi de retour.

Source : Club Optimiste de Saint-Pascal