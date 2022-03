Travaux routiers : Plusieurs chantiers dans L’Islet, quelques-uns au Kamouraska

Le gouvernement a fait connaître son plan des trois prochaines années pour les routes des régions du Québec.

Pour le Bas-Saint-Laurent, il s’agit de 440 M$ d’investissements. On ne compte aucun projet majeur au Kamouraska.

Toutefois, on inscrit à la programmation l’asphaltage de la route 230, à l’est de la 1re rue Poiré sur 1,2 km, à La Pocatière, et à l’est de la route Martineau sur 2,2 km, à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. On fera l’asphaltage de l’autoroute 20, du pont de la rivière Saint-Jean vers l’ouest, sur 7,8 km à La Pocatière. Du côté de Saint-Bruno, il est prévu au programme de reconstruire le pont sur le 6e Rang Ouest, au-dessus de la rivière du Loup et à Saint-Joseph, la réparation d’éléments du tablier du pont sur la route de l’Église, au-dessus de la rivière du Loup.

L’Islet

Dans Chaudière-Appalaches, on parle de 435 M$ pour tout le réseau. Plusieurs chantiers ont cours ou sont à venir dans L’Islet.

Notons d’abord à L’Islet, l’asphaltage de l’autoroute 20 en direction est, à partir du kilomètre 398, sur 3,3 km vers l’est, et la réfection de la route 132, de l’intersection avec la rue Notre-Dame jusqu’au pont de la rivière Trois-Saumons.

Pour ce qui est de Saint-Adalbert, on note au programme l’installation de feux clignotants au carrefour des routes 204 et 285 et la réparation du pont couvert sur le rang des Moreau, au-dessus de la Grande rivière Noire.

À Saint-Aubert, la reconstruction du pont sur le 4e Rang Est, au-dessus de la rivière Trois-Saumons, et la réfection de la route 204, à partir de 600 m à l’ouest de l’intersection du chemin du Village Est, sur 6,8 km vers le nord.

On met à la programmation la réfection de la route 204, à partir de l’intersection avec la route 216, sur 7 km vers le nord à Sainte-Perpétue et le réaménagement de la route 204 entre l’autoroute 20 et le 2e Rang Est, y compris l’installation de feux de circulation au carrefour avec les bretelles de l’autoroute 20, en direction est à Saint-Jean-Port-Joli.