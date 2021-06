Trois salons s’annoncent en 2022 pour vivre pleinement la liberté annoncée

Raviver vos rêves de voyages ou de rénovations et planifier vos projets, voilà l’invitation de trois salons à venir à Lévis et Québec en 2022.

En plus de poursuivre dans le domaine de l’habitation et de la rénovation avec le Salon de l’habitation Chaudière-Appalaches de janvier 2022, deux nouveaux salons Voyages, Tourisme & Aventures s’ajoutent au printemps et à l’automne.

Le Salon de l’Habitation Chaudière-Appalaches fait son retour du 14 au 16 janvier 2022 au Centre des congrès de Lévis/www.sh-ca.ca. Ce Salon présente au grand public le secteur du développement domiciliaire, de la construction, de la rénovation ainsi que de l’aménagement intérieur et extérieur de Chaudière-Appalaches.

Au printemps et à l’automne, le Salon Voyages Tourisme & Aventures se tiendra les 25-26-27 mars 2022 et 21-22-23 octobre 2022 à l’Espace événementiel du Manège militaire Voltigeurs de Québec/www.salon-voyages.ca. Que ce soit pour une sortie, un week-end, un voyage culturel, sportif ou d’écotourisme, venez découvrir de nouveaux horizons. Plus d’une centaine d’exposants vous feront partager leur passion pour le voyage, leur région et leurs activités.

Les visites seront adaptées aux mesures sanitaires en vigueur au moment de la tenue des salons.

Pour en savoir plus ou pour devenir exposant, contactez Guy Lépine, promoteur, au 418 523-5040, ou Pierre Harvey, promoteur, 819 233-3330 #1.

Source : Salon de l’habitation Chaudière-Appalaches