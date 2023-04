Le Comité de transition scolaire de Montmagny-L’Islet annonce fièrement la troisième édition de la Semaine de la première transition scolaire qui se déroulera du 1er au 5 mai 2023. Par cette action, le comité désire faire connaître l’importance de la transition scolaire entre les services de garde éducatifs et l’école pour ainsi assurer une continuité de services. L’objectif est également de bien outiller les parents en prévision de cette étape importante de la vie de leur enfant.

En ce sens, il est important de rappeler que la transition scolaire ne commence pas seulement quelques jours avant l’entrée à l’école, mais plusieurs mois avant. Plusieurs organismes, dont les services de garde éducatifs, collaborent donc avec le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud dans la démarche.

Cette semaine est l’occasion de parler de l’entrée à l’école aux enfants de 4 et 5 ans qui vivront cette étape pour la première fois en août prochain. Il s’agit également d’un bon moment pour rappeler aux parents les différentes étapes à suivre afin de s’assurer que la rentrée scolaire se fasse le plus en douceur possible. Ainsi, une transition scolaire qui se fait de façon positive augmente les chances que le parcours scolaire d’un enfant se traduise par de belles expériences et des réussites.

À noter qu’une fois de plus cette année, les parents ayant un enfant inscrit à la maternelle 4 ans ou à la maternelle 5 ans lors de la prochaine rentrée scolaire auront la chance de participer à un concours diffusé sur la page Facebook du centre de services scolaire. Pour en savoir davantage sur le Comité de transition scolaire de Montmagny-L’Islet et les activités de la première transition scolaire, consultez le site Internet du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud.

Source : Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud