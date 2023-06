Un 50e réussi

Le 28 mai 2023, les paroissiens de Saint-Onésime-d’Ixworth ont eu l’honneur de recevoir Mgr Pierre Goudreault pour célébrer avec eux le 50e anniversaire de leur église paroissiale. Étaient présents également pour concélébrer les abbés Christian Bourgault, curé de la paroisse, et Marcel Lamonde, Mgr Jean Bonzo Kouassi, de la Côte d’Ivoire, ainsi que le diacre Alphée Pelletier.

L’assistance nombreuse comprenait également des Sœurs de l’Enfant-Jésus de Chauffailles — à l’époque enseignantes au couvent de Saint-Onésime — ainsi que les diacres Robert Dubé et Jean-Yves Fortin.

Après la messe, les gens étaient conviés à un repas communautaire à la salle Les Générations de la municipalité.

Cet événement a été une grande réussite, entre autres grâce aux bénévoles qui ont participé à sa réalisation et aux nombreux commanditaires : la Municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth, le Club du Renouveau — Âge d’Or Saint-Onésime, les conseils des Chevaliers de Colomb de Saint-Roch/Sainte-Louise et de Saint-Pacôme/Saint-Gabriel, la Coop-IGA, le Fleuriste Le Bel Arôme, la Résidence funéraire Marius Pelletier, le Café Azimut qui a fourni certains plats et le personnel pour le service, ainsi que quelques dons privés.

Jean Bernier, Saint-Onésime-d’Ixworth