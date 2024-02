Un bilan positif pour la persévérance scolaire dans la région de Chaudière-Appalaches

Au cours des 15 dernières années, les partenaires de Chaudière-Appalaches se sont fortement engagés en faveur de la persévérance scolaire. PRÉCA, Partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches, souhaite aujourd’hui souligner cet anniversaire et les bons coups en matière de persévérance scolaire dans la région.

Toutefois, rappelons que du travail reste encore à faire et qu’il est important de maintenir les efforts pour favoriser la réussite éducative, alors que les journées de grève des dernières semaines ont pu avoir un impact sur les élèves déjà vulnérables et que le contexte économique difficile actuel peut pousser certains jeunes à rejoindre le marché du travail plus tôt.

« Pendant 15 ans, les partenaires de la région se sont pleinement investis dans la réussite éducative. Les succès qu’on constate aujourd’hui incarnent notre conviction profonde en l’importance de faire de la persévérance scolaire la priorité numéro 1. Cependant, alors que les récentes journées de grève ont pu fragiliser les jeunes déjà à risque de décrocher, que la pénurie de main-d’œuvre se poursuit et que de plus en plus de familles peinent à joindre les deux bouts, il est nécessaire de rester vigilants et de mettre tout en œuvre pour favoriser l’éducation des jeunes de la région », souligne Ariane Cyr, directrice générale de PRÉCA.

Engagement constant envers la persévérance scolaire

Au cours de la dernière décennie, d’importantes avancées ont été accomplies. De 2008-2009 aux données les plus récentes disponibles datant de 2019-2020, le taux de sorties sans diplôme ni qualification au secondaire dans le réseau public en Chaudière-Appalaches a enregistré une importante baisse de plus de quatre points de pourcentage, témoignant d’un engagement résolu en faveur de la persévérance scolaire chez tous les élèves.

En plus de constater une diminution du taux de décrochage scolaire au secondaire, on observe une augmentation significative du taux de diplomation après 5 ans au secondaire avec une progression de 13 points de pourcentage, ce qui représente une augmentation de 20 % entre 2006 et 2016. Toutefois, malgré la diminution du taux de sorties sans diplôme, une disparité marquée persiste chez les garçons avec un taux de décrochage plus élevé. Malgré cet écart, des progrès impressionnants ont été accomplis au fil des années, tant chez les garçons que chez les filles.

De plus, l’une des réalisations les plus marquantes est l’augmentation constante du nombre d’adultes diplômés dans la région. En effet, une augmentation significative des niveaux de diplomation, toutes catégories confondues (diplôme d’études collégiales, diplôme d’études professionnelles, d’une formation professionnelle ou universitaire) a été constatée chez la population adulte âgée de 25 à 64 ans résidant dans la région de Chaudière-Appalaches.

En 2009, 77 % de ces adultes étaient titulaires d’un diplôme, tandis qu’en 2022, ce chiffre grimpait à 89 %. Une progression remarquable de 12 point de pourcentage au fil des années, ce qui représente 25 400 personnes de 25 à 64 ans supplémentaires.

« Ces indicateurs sont très encourageants pour l’ensemble de la région. Ils démontrent que les actions découlant de la concertation des acteurs fonctionnent et ont un réel impact sur l’avenir de nos jeunes. Et pour continuer de voir des changements positifs, nous croyons qu’il faut collectivement, miser sur la littératie », ajoute Mme Cyr.

La littératie : vecteur de succès pour les jeunes

L’éveil à la lecture à un jeune âge joue un rôle crucial dans la prévention du décrochage scolaire. En effet, dès l’âge de sept ans, certaines caractéristiques des élèves, telles que des difficultés en lecture, laissent déjà présager des risques de décrochage au secondaire.

L’exposition rapide à la lecture devient ainsi un outil fondamental pour consolider les bases éducatives des élèves, surtout lors des périodes où ils ne vont pas à l’école, comme les journées de grève de cet hiver et le congé estival.

Ainsi, plus un enfant aime lire, plus il développera ses habiletés en lecture et plus il s’améliorera dans les autres matières scolaires, ce qui favorisera sa réussite éducative globale. Heureusement, de nombreux acteurs de la région se mobilisent pour promouvoir la littératie, contribuant à renforcer la persévérance scolaire chez les jeunes. Par exemple, PRÉCA collabore avec l’ABC des Hauts Plateaux et Apprendre Autrement dans le cadre du projet « Bibliomobile ».

Étant un service gratuit destiné aux familles ayant des enfants de 0 à 5 ans, l’objectif est de prévenir, dès la petite enfance, les difficultés scolaires et le décrochage chez les jeunes de la région de Montmagny et L’Islet.

Pour ce faire, des intervenantes en éveil à la lecture et à l’écriture circulent entre les maisons et font des prêts de livres et de jeux éducatifs sur place. De plus, les jeunes ont la possibilité de profiter d’animations littéraires, et l’initiative offre également aux parents des outils d’éveil au quotidien, tels que des activités de lecture interactive.