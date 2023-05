Un camion-restaurant de fruits de mer sillonnera la région cet été

Propriétaire depuis à peine un an de la Poissonnerie Tremblay à Saint-Jean-Port-Joli, Gabriel Tremblay ajoute une corde à son arc. Dès le 2 juin, un camion-restaurant offrira une cuisine de rue à base de fruits de mer à même le stationnement de la Poissonnerie Tremblay, et lors de différents événements corporatifs et publics entre Montmagny et Rivière-du-Loup.

Le camion-restaurant porte le nom de Foodtruck Capitaine T par Poissonnerie Tremblay. Il s’agit dans les faits d’une remorque qui peut être tirée par un camion, et qui appartenait jadis au Festival des Cailloux de Saint-Aubert. Gabriel Tremblay en a fait l’acquisition au courant de l’hiver dans le but de concrétiser cette idée de camion-restaurant qui lui a été inspirée par le Bistro OK qui, l’été dernier, avait proposé ce concept lors de la Fête des chants de marins. « Je ne réinvente pas la roue. Pour moi, c’est une façon d’aller vers les gens qui naturellement ne viendront pas te voir », explique l’entrepreneur de 26 ans qui habite Saint-Pascal.

Une aide financière provenant d’un organisme de développement économique de la région lui a permis d’aller de l’avant avec son concept. Après avoir fait l’acquisition de la Poissonnerie Tremblay l’an dernier, Gabriel Tremblay n’aurait pu autrement concrétiser ce projet, reconnaît-il. « J’ai mis beaucoup d’amour dans la remorque, elle en avait besoin. J’ai aussi travaillé le menu avec des fournisseurs locaux », ajoute-t-il fièrement.

Membre des Arrêts gourmands de la Chaudière-Appalaches, la Poissonnerie Tremblay de Saint-Jean-Port-Joli n’offre, dans les faits, aucun poisson ou fruit de mer pêché localement. « Tout vient de l’extérieur », indique le poissonnier. Avec son projet de camion-restaurant, Gabriel Tremblay veut miser sur un menu à base de poissons et de fruits de mer autour duquel des produits provenant de fournisseurs locaux vont s’attacher : pains de la Boulangerie Sibuet, ou différents produits maraîchers des Fruits et légumes des Saint-Pierre, pour ne nommer que ceux-là. « L’inspiration du menu est le lobster shack du Maine : une guédille au homard ou aux crevettes, un sac de chips et une liqueur. À part ma poutine aux fruits de mer, toutes mes patates en accompagnement seront des crousilles maison, pour me distinguer des autres et ne pas jouer dans les plates-bandes de mes voisins non plus. »

Festivals

Le Foodtruck Capitaine T par Poissonnerie Tremblay circulera un peu partout sur la Côte-du-Sud et même dans la MRC de Rivière-du-Loup au courant de l’été. Divers événements sportifs ou festivals, notamment une compétition de vélo de montagne prévue le 18 juin prochain au Boisé Beaupré de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, sont à l’agenda. La visite de résidences pour aînés figure aussi dans la liste, et le camion-restaurant pourrait également être réquisitionné pour des événements corporatifs. « J’ai déjà quelques dates confirmées pour cet été. Je suis encore à bâtir le calendrier », poursuit Gabriel Tremblay.

Le reste du temps, Capitaine T sera stationné en permanence et opéré directement dans la cour de la Poissonnerie Tremblay à Saint-Jean-Port-Joli. L’objectif est que le camion-restaurant soit en fonction cinq jours sur sept, selon la disponibilité de la main-d’œuvre. L’ouverture officielle est prévue le 2 juin prochain.