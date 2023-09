Un camp d’entraînement enrichissant pour l’Everest

L’Everest de la Côte-du-Sud terminait son calendrier préparatoire à Matane dans le cadre du Festival la Matanie est hockey. Les hommes de Simon Labrecque ont terminé le camp préparatoire avec une fiche de 0,500, grâce à un gain de 4-3.

Trois buts en l’espace de soixante-dix secondes auront permis à l’Everest d’acquérir une avance de 3-1 à mi-chemin de la rencontre. Alexis Côté, Andy Gagné et Kyle Bordeleau ont touché la cible. Cependant, cette avance a été perdue en fin de troisième période.

La rencontre a nécessité la séance de tirs de barrage. Seul Andy Gagné a eu raison de William Gagné, alors que Jérémie Bégin a fermé la porte lors des trois échappées des Condors.

Alexandre Lauzier a entamé la rencontre avant de céder la cage à Jérémie Bégin.

Cette rencontre marquait la fin du camp préparatoire. Au cours de la dernière quinzaine, Simon Labrecque a pu évaluer plus de 40 joueurs qui se sont présentés au camp de l’équipe.

« C’était vraiment enrichissant comme camp d’entraînement, on a pu évaluer encore mieux cette année pour vraiment avoir une idée très claire de l’équipe, explique Simon Labrecque. Comme deuxième saison, j’ai une meilleure connaissance de la ligue, et surtout, on a pu préparer l’équipe selon l’identité que nous voulons donner à l’organisation et qui est représentative des gens de la Côte-du-Sud sur le plan de la personnalité. »

L’organisation de l’Everest tient à remercier la région de la Matanie de l’accueil pour le match de vendredi. Le comité organisateur a traité de belle façon la Côte-du-Sud avant des installations parfaites pour le circuit de la Ligue de hockey junior AAA du Québec.

Source : Everest de la Côte-du-Sud