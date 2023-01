Un départ en force pour la saison de ski 2023 au Club sportif Appalaches

Avec la tempête de neige de la semaine dernière, la saison 2023 de ski de fond et de raquette peut officiellement débuter au Club sportif Appalaches à L’Islet.

Depuis samedi dernier, les 57 km de pistes de ski et les 16 km de sentiers de raquette sont ouverts à la clientèle, qui est au rendez-vous. Après s’être fait attendre depuis Noël, la neige est tombée en grande quantité dans les derniers jours, permettant d’avoir dès maintenant des pistes de superbe qualité.

La billetterie et le centre de location sont ouverts tous les jours, en semaine de 10h à 16h à l’exception du mercredi où la fermeture est à 20h, et les fins de semaine de 8h à 16h. Le bistro est ouvert tous les jours, en mode libre-service la semaine. La boucle d’entraînement de 800 mètres éclairée tous les soirs est une excellente manière de se garder en forme en skiant après le travail.

Les randonnées pour aînés offertes pour la première fois cette année, grâce à la collaboration financière de l’URLS Chaudière-Appalaches, ont connues un beau succès d’inscription. Une dizaine de personnes auront la chance chaque jeudi pendant 8 semaines cet hiver d’apprendre quelques techniques et de skier en forêt accompagnées d’un kinésiologue. En plus d’animer le Club en semaine, ces randonnées permettent aux aînés de notre région de socialiser et de rester en forme en skiant sécuritairement. « […] Le ski de fond est un sport vraiment intéressant parce qu’il fait travailler à la fois les muscles du haut et du bas du corps, le sens de l’équilibre et le système cardiorespiratoire. », explique Jérémie Préville-Gendreau, kinésiologue professionnel.

Autre nouveauté cette année, des cours pour adultes sont proposés pour s’initier au ski de fond classique et au pas de patin. Alors que le premier bloc de 3 cours (pas de patin les lundis 18h et pas classique les samedis 13h) est déjà commencé, il est toujours possible de s’inscrire à un des deux autres blocs de 3 cours sur la boutique en ligne du Club (75$ pour 3 cours de 1h30 chaque). Qui plus est, ces cours sont offerts par des moniteurs trilingues français-anglais-espagnol.

Source : Club sportif Appalaches