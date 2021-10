Un établissement de santé, en santé

Dernièrement, dans Le Placoteux, la nouvelle médecin-chef à l’urgence de notre hôpital a exprimé sa reconnaissance à son personnel soignant. J’approuve et j’ajoute mon grain de sel.

Au personnel de l’urgence, de l’unité de jour, du 3e étage, du CLSC, du laboratoire, du bloc opératoire, de l’obstétrique… Aux préposés, aux médecins qui partagent les temps de garde, aux médecins spécialistes, à tout le personnel, particulièrement aux infirmières auxiliaires et infirmières, je vous dis merci pour vos services.

Nous sommes choyés de profiter, ici au Kamouraska, d’un établissement de santé dont les standards sont élevés : compétence, performance, patience, empathie, sourire, écoute, empressement… La guérison c’est plus qu’une affaire de médication, c’est aussi du dialogue, de la complicité, de la confiance.

Heureusement, l’administration locale est vigilante et le gouvernement provincial prend conscience de la nécessité d’investir dans les soins de santé. Ce gouvernement réalise enfin qu’en plus des conditions salariales, il doit considérer les autres conditions permettant aux divers personnels d’être en meilleure santé au travail et de se sentir respectés et compris. Il faut demeurer positif et reconnaissants.

Encore merci à ces personnes qui aident les malades à traverser la tempête quand leur santé est menacée.