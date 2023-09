Un intrigant pique-nique dansant

À l’occasion des Journées de la culture, la compagnie Fleuve | Espace danse et l’École de danse Chantal Caron convient la population et les visiteurs de la région à leur événement : À ciel ouvert | Entre dans la danse, le 1er octobre prochain.

Les invités sont attendus dès 11 h 30 au Parc des Trois-Bérets pour un grand pique-nique champêtre, événement gratuit qui débutera sur le coup de midi. Les organisateurs demandent au public de s’habiller en blanc afin de souligner l’aspect champêtre de la thématique.

De l’animation musicale et des prestations dansantes surprises auront lieu lors de ce pique-nique tout en mouvement, qui se terminera aux alentours de 13 h 30. Les spectateurs peuvent apporter leur propre pique-nique ou s’en procurer un sur le site de l’entreprise Goûtez-moi ça qui proposera ses spécialités de cuisine végétale. Les organisateurs invitent également les gens à apporter leur chaise pour un plus grand confort.

Cet événement artistique, familial et festif, s’inscrit dans la continuité de l’événement À ciel ouvert produit chaque année par Fleuve | Espace danse, qui a pour objectif de démocratiser la danse contemporaine et de permettre une plus grande accessibilité à l’art en région. Cette édition est rendue possible grâce au soutien financier de la MRC de L’Islet, dans le cadre du Fonds d’appui aux initiatives culturelles.

Initiation exclusive

Fleuve | Espace danse offre également la possibilité à la communauté et aux visiteurs de s’initier ou d’approfondir leur relation avec la danse contemporaine dans un atelier exclusif qui précèdera l’événement. Dès 9 h, Marie-Ève Dion, enseignante, chorégraphe et interprète, guidera l’atelier d’une durée de deux heures trente qui se tiendra aux abords du fleuve, dans le Parc de Trois-Bérets.

Chantal Caron accueillera les participants par un exercice d’éveil du corps en connexion avec le décor naturel environnant, celui qui lui a inspiré tant de créations. Grâce à un partenariat avec les Arrêts gourmands de L’Islet, l’Escapade exclusive inclut également un pique-nique gastronomique végétal élaboré en cohérence avec la démarche artistique de Fleuve Espace danse par Sébastien Jouanneau de Goûtez-moi ça.

Notez que les places sont limitées pour prendre part à cette expérience et que les gens doivent se procurer des billets pour l’Escapade « À ciel ouvert, je danse, tu danses, on goûte! » en ligne sur le site Internet lesescapades.ca.

Source : Fleuve Espace danse