Un joueur de baseball de Saint-Pascal signe avec les Voltigeurs

Isaac Hénault, de Saint-Pascal, se joindra au programme collégial des Voltigeurs de Drummondville l’an prochain.

Le jeune de 16 ans, qui termine sa cinquième secondaire en sport-études baseball à l’école secondaire de Rivière-du-Loup, a été approché par l’organisation pour s’aligner avec l’équipe dès son entrée au cégep. Après avoir visité les lieux et avoir été séduit par l’offre en question — encadrement impressionnant et stade tout neuf —, le sportif a décidé de joindre ce cégep pour poursuivre sa passion et étudier en comptabilité et gestion, avant de poursuivre un parcours universitaire.

Isaac Hénault s’aligne avec les Riverains du Bas-Saint-Laurent dans la ligue de baseball Midget AAA, équipe qu’il représentera encore une fois l’été prochain. Ce dernier est un très bon lanceur, qui peut également jouer à d’autres positions sur le terrain.