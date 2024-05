Un legs aux descendants des Miville-Deschênes

La famille Miville-Deschênes est une des familles pionnières de la région du Kamouraska. Elle fait partie de l’histoire de Rivière-Ouelle, de La Pocatière et de ses environs et du Québec en général. Les Miville-Deschênes comptent parmi les dix pionniers ayant fourni le plus grand nombre de descendants au Québec.

Avec l’aide financière du ministère de la Culture et des communications du Québec, l’association Les Descendants de Pierre Miville inc. laisse un legs tangible aux descendants de Jacques Miville, dit sieur De Chênes et de Catherine de Baillon, une Fille du Roy, un monument commémoratif qui rendra hommage à ces deux pionniers et perpétuera l’histoire de ces ancêtres.

Le Marqueur Miville-De Baillon s’ajoute à la dizaine de Marqueurs-Famille déjà installés dans le Kamouraska et la Grande-Anse, une initiative du projet Passeurs de mémoire de Parcours Fil Rouge. L’année 2024 marquera le 350 ième anniversaire de la concession de la terre à Grande-Anse à Jacques Miville, fils cadet de Pierre Miville.

Le dévoilement de ce repère commémoratif se fera le 5 juillet 2024 à la terre ancestrale à La Pocatière, au 1412 avenue de la Grande-Anse (route 132). Toutes les personnes intéressées sont invitées à assister à ce dévoilement. Ce sera l’occasion de renouer avec ses origines ou encore de les découvrir.

Afin de vous assurer de la date exacte du dévoilement du marqueur famille, consultez le site de l’association de famille au : https://www.genealogie-miville-deschenes.com. L’activité est réalisée grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et Les Descendants de Pierre Miville Inc.