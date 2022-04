Un nouveau café ouvert à l’année à Kamouraska

Élaine Bossé a grandi à Kamouraska. Fille de Denis Bossé et Marie Drapeau, qui ont opéré l’Auberge la Belle Blanche pendant plusieurs années, elle a quitté pour les études et le travail, avant de faire un retour en région l’automne passé.

Lorsque la chocolaterie La Fée Gourmande a déménagé de la maison qui est la propriété de ses parents, l’opportunité d’ouvrir le café s’est imposée. « J’avais souvent caressé l’idée de mener un tel projet et l’occasion était trop belle », raconte Élaine Bossé.

La famille composée d’Élaine Bossé, Blake Love et de leurs deux enfants de cinq et deux ans a donc décidé de créer un commerce à son image, épaulée par les parents d’Élaine, ce qui en fait clairement une histoire familiale.

Chez Casgrain portera ce nom en l’honneur du bâtisseur de la maison en question. Pierre Casgrain est une figure historique de la région et son implication en tant que marchand et seigneur a permis à plusieurs entreprises de la région de prendre leur essor dans les années 1800.

Le café, qui pourra accueillir 30 à 40 personnes à l’intérieur en plus de la terrasse extérieure, servira les cafés, boissons chaudes et glacées et un menu d’accompagnements en valorisant un circuit court. Il sera ouvert le matin jusqu’en milieu d’après-midi.