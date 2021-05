Un nouveau comité des loisirs constitué à Saint-Marcel

« Le Comité des loisirs et la Municipalité, c’est comme un vieux couple. Pour que ça fonctionne, ça prend une vision commune. On ne sentait plus la confiance de la Municipalité, tout simplement. Faire du bénévolat, c’est valorisant, mais quand tu n’en dors plus la nuit, parce que ça te tracasse, ce n’est pas sain. Dommage, car on était une belle équipe », s’est-elle exprimée.