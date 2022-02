Un nouveau maire pour Saint-Cyrille-de-Lessard

Saint-Cyrille-de-Lessard a finalement un nouveau maire, au deuxième tour des élections municipales de l’automne dernier. Fait particulier, alors que le siège était vide au lendemain des élections, trois personnes se sont présentées pour le poste au second tour.

Michel Caron, semi-retraité dans le domaine des transports, habite Saint-Cyrille-de-Lessard depuis 2008. Il s’est entre autres fait connaître pour son implication à la Fabrique. C’est pourquoi selon lui il avait été sollicité par des citoyens pour devenir maire.

« J’hésitais au départ, car c’est une grosse implication et que je n’avais pas d’expérience dans le domaine municipal », raconte-t-il. Il a finalement décidé de se présenter au deuxième tour. Finalement, des élections ont été tenues puisque l’ancienne mairesse et un ex-maire d’il y a quelques années se sont présentés. Michel Caron a remporté 53 % de majorité dans une lutte à trois.

« On est une belle équipe où il y a beaucoup d’idées qui bouillonnent. Pour commencer, il faut remettre les chemins en meilleur état, essayer de les améliorer », confie-t-il.

Sur l’équipe du conseil municipal, on compte également quatre nouveaux conseillers et deux conseillers qui avaient fait des mandats lors d’années précédentes. « Un bon mélange d’expérience et de nouveaux », estime le nouveau maire.

M. Caron affirme être en poste depuis le 12 décembre et continue de s’acclimater au fonctionnement de l’appareil municipal.