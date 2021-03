Un nouveau président pour les Gens d’affaires de Saint-Pascal

Jean-Pierre Tirman est depuis peu le nouveau président des Gens d’affaires de Saint-Pascal et de la coopérative de solidarité Le Placoteux. L’entrepreneur originaire de La Pocatière succède à Me Claude Gagnon qui a assumé cette fonction pendant plus de 20 ans.

Jean-Pierre Tirman avoue ne pas avoir hésité très longtemps avant d’accepter de s’impliquer dans ce qui était jadis connu sous la forme longue d’Association des Gens d’affaires de Saint-Pascal. Dès qu’il a emménagé dans le chef-lieu du Kamouraska et qu’il y a installé le siège social de son entreprise la Brûlerie de l’Est il y a plus d’un an et demi, son désir d’implication a été fortement motivé par le dynamisme du comité d’animation des Gens d’affaires et leurs activités auxquelles il avait participé.

« J’ai toujours eu à cœur le développement de la région. Ça fait plus de 20 ans que je suis entrepreneur et que je m’implique dans différentes organisations, mais rarement j’ai été aussi impressionné par la qualité d’événements comme ceux organisés par les Gens d’affaires. En plus, c’est tous des bénévoles qui sont derrière ça », s’est-il exclamé.

Quelques mois plus tard, le départ de l’ancien président a libéré un siège sur le conseil d’administration que Jean-Pierre Tirman a accepté de reprendre. Il n’y allait pas nécessairement pour la présidence, dit-il, mais simplement pour s’impliquer. Le poste lui a finalement été proposé.

« C’est toujours un défi de se retrouver avec la présidence d’une organisation aussi rapidement. Par contre, j’ai quand même eu la chance de siéger sur plusieurs conseils d’administration au fil des ans, souvent dans des rôles clés, alors j’ai aussi une bonne idée du degré d’implication et de ce qui m’attend », explique-t-il.

Il estime d’ailleurs que son expérience d’administrateur et d’entrepreneur sera non seulement un plus pour les Gens d’affaires, mais également pour Le Placoteux qui malgré ses bons résultats financiers des dernières années continuent d’évoluer dans un contexte peu favorable aux médias traditionnels. « Si je peux aider à inspirer des actions concrètes qui vont servir à l’amélioration du journal, c’est tant mieux », poursuit-il.

Tournée et membership

Jean-Pierre Tirman est conscient qu’il arrive à la présidence des Gens d’affaires à un moment charnière de la vie économique pascalienne. La fermeture récente du supermarché IGA a été un coup dur pour le secteur commercial de la ville. Les Gens d’affaires sont néanmoins impliqués dans une démarche visant à trouver des solutions pour pallier à cette fermeture aux côtés de différents acteurs économiques de la région comme la Ville de Saint-Pascal, la MRC de Kamouraska, la SADC du Kamouraska, la Caisse Desjardins ainsi que des représentants des élus provinciaux et fédéraux.

« La COVID-19 est un autre élément qui a fait mal aux entrepreneurs et ce n’est toujours pas terminé. Nos gens d’affaires ont besoin de sentir qu’ils ne sont pas abandonnés dans les circonstances », a déclaré le nouveau président.

Une tournée des entreprises de Saint-Pascal est d’ailleurs prévue par Jean-Pierre Tirman et le directeur général du Placoteux Louis Turbide au courant de la prochaine année. L’objectif est de rappeler la pertinence des Gens d’affaires, leurs réalisations passées et les avantages d’adhérer au regroupement. Il est aussi prévu d’offrir gratuitement le membership aux Gens d’affaires à toutes les entreprises de Saint-Pascal pour la prochaine année, en réponse à la pandémie de COVID-19. L’Association entrera en contact sous peu avec les entrepreneurs.