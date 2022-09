Un nouveau restaurant ouvre ses portes à Saint-Alexandre

Mme Jinette Saint-Jules, qui vient de Laval, a remarqué le motel et le restaurant en vente cet hiver sur un site de courtage immobilier. Mentionnons que les bâtiments sont en vente depuis un certain temps déjà. Mme Saint-Jules surveillait ce type d’immeubles dans la région, étant propriétaire d’une agence de placement en santé.

« On a rapidement constaté qu’on nous demandait une offre de restauration et que ça manquait dans le coin », a dit la propriétaire de Fleurs Karaïbes. Ainsi, l’idée de mettre en place un service de restaurant s’est imposée.

Fleurs Karaïbes offre donc un menu de cuisine haïtienne, avec un peu de cuisine québécoise. L’entreprise a trouvé sa chef et une personne pour la gestion. Pour les premiers jours d’ouverture, du personnel de la région de Montréal et des membres de la famille de Mme Saint-Jules viendront en renfort, mais elle recherche des employés de la région pour faire fonctionner le restaurant.

On y propose des déjeuners et des plats de crevettes, poisson, dinde, poulet et filet mignon. Un plat végétarien et un plat de pâtes sont offerts, en plus d’un buffet déjeuner ou dîner.