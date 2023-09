Un nouvel événement de réseautage pour les entrepreneurs de L’Islet

Le Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny-L’Islet, le Carrefour jeunesse emploi (CJE) Région L’Islet et la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL) annoncent leur partenariat dans l’organisation d’une l’activité de réseautage pour les jeunes entrepreneurs de 18 à 39 ans de la MRC de L’Islet. Le 5@7 se tiendra le jeudi 12 octobre à 17 h au café Les Vilains Lapins, au 82, 10e Rue à L’Islet.

Les entrepreneurs les plus prometteurs de la région sont invités à se réunir pour une soirée de réseautage unique, destinée à inspirer, connecter et catalyser la prochaine génération de leaders de la MRC de L’Islet. Cette activité permettra à ces jeunes entrepreneurs de briser l’isolement, favoriser le réseautage et faire la promotion de leurs produits et leurs services.

Marie-Josée St-Pierre, agente de projets au CJE Région L’Islet mentionne : « L’entrepreneuriat n’est pas un voyage solitaire. Les opportunités naissent de la rencontre des esprits créatifs. Lorsque ces esprits se rassemblent, les possibilités sont infinies. Notre événement crée l’espace idéal pour ces rencontres. Le succès en affaires commence par des conversations significatives. Rejoignez-nous pour des conversations qui comptent. »

Pour sa part, Nancy Dubé, directrice générale de la CCKL), ajoute :

« Cette activité permettra de découvrir des entrepreneurs qui sont souvent dans l’ombre des plus grandes entreprises. Chaque entrepreneur a une histoire unique à partager, et c’est en partageant nos histoires que nous nous enrichissons mutuellement. Chaque conversation peut être le début de quelque chose de grand. À la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet, nous croyons fermement que ces activités réseautage favorisent et provoquent l’achat local. »

« Nous devons accorder de l’importance au pouvoir du réseautage et des opportunités de rencontres comme celles proposées. Notre événement est le point de départ de ces collaborations fructueuses. Pour le CAE, il est important d’offrir des occasions comme celles-ci aux jeunes entrepreneurs afin qu’ils partagent entre eux leur ambition et leurs idéaux. Le CAE peut les soutenir financièrement dans l’élaboration de leur projet grâce au fonds Stratégie Jeunesse. Le CAE les accompagne également par de l’aide technique dans leurs opérations. Nous sommes à l’écoute des entrepreneurs et leur apportons le soutien nécessaire à la concrétisation de leur plan », commente pour sa part Mireille Thibault, directrice générale du CAE Montmagny-L’Islet.

L’inscription est sans frais. Pour confirmer votre présence, contactez-nous avant le 6 octobre au 418 248-4815 ou par courriel à communication@caeml.qc.ca. Des bouchées et de l’animation agrémenteront cette soirée.

Source : CAE Montmagny-L’Islet