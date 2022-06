Un premier million pour la Salle Edwin-Bélanger

Le projet de rénovation et d’agrandissement de la Salle Edwin-Bélanger à Montmagny vient de recevoir un premier million dans le cadre Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR). Le projet total pourrait toutefois coûter entre 17 et 20 M$.

L’annonce de ce million par le gouvernement du Québec a été faite le jour même de l’annonce du départ prochain de Christian Noël à la direction générale des Arts de la Scène (ADLS) de Montmagny. Son organisation est la principale utilisatrice de la salle de spectacle située dans l’École secondaire Louis-Jacques-Casault, mais également celle qui mène actuellement ce projet qui s’inscrit dans celui beaucoup plus large de Complexe culturel et sportif en santé durable poussé par les MRC de Montmagny et L’Islet.

« La région a mis au cœur de ses priorités la santé durable. L’annonce d’aujourd’hui permet de se rapprocher de la concrétisation de cette vision du point de vue culturel. C’est un pas de plus vers la réalisation du projet de complexe en santé durable. Notre gouvernement travaille pour les citoyens et les citoyennes et est à l’écoute des besoins du milieu. Cette participation financière importante vient le démontrer ! Bravo au promoteur et aux acteurs impliqués », a indiqué la députée de Côte-du-Sud Marie-Eve Proulx, par voie de communiqué.

Argent déjà prévu

Selon le directeur général des ADLS, ce million était déjà confirmé depuis un moment par le gouvernement et a toujours été prévu dans le montage financier global du projet de rénovation et d’agrandissement. La part de financement la plus importante maintenant attendue doit provenir du ministère de la Culture et des Communications auprès de qui le dossier a été déposé depuis plusieurs mois. « Nous sommes toujours dans l’attente d’un retour de ce côté-là. L’élection qui approche nous en dira sûrement davantage », a déclaré en point de presse Christian Noël.