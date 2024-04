Un prestigieux prix pour Chantal Caron

Lancé il y a à peine quelques jours, le court métrage Marée noire de la Port-Jolienienne Chantal Caron, de Fleuve Espace Danse, connaît un excellent départ. L’œuvre, qui dénonce les dommages que causent les déversements toxiques dans l’environnement, a mérité le prix Philippe Belley de la compétition Focus 100 % régions, devant 700 personnes réunies au Festival REGARD qui se tenait récemment à Chicoutimi.

« C’est vraiment un festival très prestigieux en ce qui a trait à la quantité et à la qualité des films internationaux », commente la directrice artistique, chorégraphe et réalisatrice, enthousiaste. « Le jury était unanime. Je ne m’attendais vraiment pas à ça ».

Le prix Philippe Belley récompense une œuvre produite en région. Il est assorti d’une bourse de 3000 $ offerte par le Cégep de Chicoutimi, ainsi que de 15 000 $ en services créatifs de la Bande Sonimage.

Marée noire, qui a aussi été présenté à la 40e édition du prestigieux Festival international du film sur l’art (FIFA), est un cri de l’espèce, un sursaut de survie face aux éléments. Un dernier souffle de vie avant d’être balayée par la Terre, ou peut-être à l’inverse, un combat à mener contre vents et marées pour s’y accrocher avant l’extinction.

Tourné sur les deux rives de l’estuaire du Saint-Laurent en 2020 puis en 2022 — pandémie oblige —, le court métrage de 12 minutes est le cinquième film de Chantal Caron. On y admire les artistes Geneviève Robitaille, Léa Lavoie-Gauthier et Marie-Maude Michaud.

Le film a été inspiré par la catastrophe de 2013 à Lac Mégantic. « C’est une tragédie humaine qui s’est déroulée là-bas, mais aussi une tragédie environnementale. J’en ai parlé beaucoup plus tard, parce que je ne savais pas comment traiter cela au niveau artistique. Mon but est de mettre l’art au service des gens, et de toucher le cœur humain en me servant de mon territoire », note Chantal Caron, qui n’en est pas à son premier prix.

« Mes films gagnent beaucoup de prix parce qu’on parle des territoires où l’on habite et de leur beauté. C’est notre patrimoine, nos paysages, la nature, qui est plus grande que nous ». Chantal Caron prévoit offrir une représentation dans la région, à une date qui reste à venir.