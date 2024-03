Un prix pour La Pocatière à Cégeps en spectacle

Lors de la finale régionale de Cégeps en spectacle de la région de Québec, qui s’est tenue à Thetford le 23 mars dernier, l’équipe d’animation du Cégep de La Pocatière a remporté le tout premier prix régional Coup de cœur animation.

Les étudiants Amélie Bélanger, Edwarz Gamache, Joseph Auclair et Laethycia Vigneault, sous la direction du metteur en scène Marc-Antoine Côté, se sont démarqués par l’originalité de leur concept, l’efficacité de leur trame narrative et la justesse de leur jeu.

Le nouveau prix Coup de cœur animation vise à mettre en lumière le talent et l’engagement des équipes qui contribuent au succès des éditions locales de Cégeps en spectacle à travers des animations théâtrales créatives et souvent ludiques.

Initiée par les équipes de la vie étudiante du Cégep de La Pocatière et du Cégep de Thetford, cette reconnaissance régionale a permis à dix équipes de présenter la captation vidéo de leur animation devant un jury composé de professionnels du milieu culturel. Le concept de cette reconnaissance pourrait être étendu à travers le Québec dans les années à venir, offrant ainsi une nouvelle dimension au concours Cégeps en spectacle.

« Cégeps en spectacle est un concours artistique et les équipes d’animation qui soutiennent les numéros présentés passent aussi par un processus de création et d’interprétation qui demande beaucoup de rigueur et une certaine dose de folie pour garder la foule captivée. Cette nouvelle reconnaissance régionale est une motivation supplémentaire pour les participants et nous sommes très fiers que notre équipe locale en soit récipiendaire », dit Philip Laterreur, conseiller à la vie étudiante.

Le Cégep de La Pocatière tient à féliciter les lauréats et à souligner les prestations remarquables du groupe Saint-Thexas et d’Annabelle Lahaie qui représentaient respectivement les campus de La Pocatière et de Montmagny à cette finale régionale.