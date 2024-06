Une 10e édition réussie des Prix du patrimoine de la MRC de L’Islet

Dans le cadre de la 10e édition des Prix du patrimoine de la MRC de L’Islet ayant eu lieu le mercredi 29 mai dernier à la Salle municipale de Saint-Damase-de-L’Islet, plusieurs acteurs et organismes locaux issus du monde culturel ont été honorés dans quatre catégories distinctes, soit Interprétation et diffusion, Porteur de tradition, Préservation et mise en valeur du paysage, ainsi que Conservation et préservation.

« Le patrimoine représente les traces du passé, ce dont nous avons hérité. Des biens matériels ou immatériels, des traditions ancrées au territoire, de riches savoir-faire, des propriétés privées ou des biens communs. Qu’il soit maritime, sonore, subaquatique, toponymique, bâti, paysager, archéologique, alouette! Notre patrimoine, c’est notre identité, notre histoire », a déclaré Virginie Laberge-Ratelle, agente de développement en patrimoine immobilier de la MRC de L’Islet.

Les lauréats

Dans la catégorie Interprétation et diffusion, soulignant une initiative qui rend accessible le patrimoine dans son milieu, les lauréats sont Les Productions du cinéma libre, L’ABC des Hauts-Plateaux, Emmanuel Lord et Samuel Saint-Pierre de Sainte-Félicité-de-L’Islet pour le projet Territoires de l’âme.

La création de cette websérie a émergé d’une préoccupation profonde pour la préservation du patrimoine culturel d’une région spécifique, découlant largement de la constatation inquiétante que de nombreux éléments du patrimoine, qu’il soit bâti ou immatériel, sont sur le point de disparaître dans la partie appalachienne de la MRC.

Dans la catégorie Porteur de tradition, qui reconnaît une maîtrise ou une technique issue de la génération précédente, les lauréats sont Linda Leblanc et Luc Leclerc de Saint-Jean-Port-Joli.

Depuis leur atelier faisant également office de musée-boutique où sont exposés certaines de leurs réalisations, Linda Leblanc et Luc Leclerc se donnent comme devoir de reproduire à l’identique les commandes de leurs clients de façon traditionnelle, mais aussi de répondre aux questions, et d’accueillir les curieux qui viennent dans leur établissement situé aux abords de la route des Navigateurs. Ayant acquis leurs connaissances des parents et grands-parents de M. Leclerc, ils se sont donnés comme mission de faire vivre leurs œuvres d’un bout à l’autre du Québec, mais aussi à l’international, tout en assurant une présence constante dans leur établissement.

« La volonté de mettre de l’avant le travail indispensable des femmes, la minutie et le souci du détail à son meilleur dans toutes leurs créations, la recherche faite pour chaque œuvre, et leur accueil toujours chaleureux et passionné ont charmé le jury », a expliqué Virginie Laberge-Ratelle.

Dans la catégorie Préservation et mise en valeur du paysage, soulignant une action ou un projet qui met en valeur des éléments significatifs du paysage, le lauréat est le Musée maritime du Québec, pour l’aménagement de son nouveau parc fluvial et son exposition à ciel ouvert.

Cette nouvelle exposition permanente en plein air semble parfaitement alignée avec les valeurs de durabilité et d’accessibilité universelle. Intégrer cette dimension à l’expérience muséale collective offre ainsi aux visiteurs une occasion enrichissante de découvrir l’histoire et les merveilles du Saint-Laurent d’une manière immersive et engagée.

Les discussions ayant par ailleurs été animées pour cette catégorie, le jury a tenu à remettre une mention spéciale à Fleuve Espace Danse pour le film Marée Noire, le spectacle Êtres de bois, et pour le film Prendre le Nord.

Fleuve Espace Danse aspire à mettre en valeur l’héritage naturel du Québec en explorant des expressions innovantes de danse contemporaine, qui se matérialisent également sous forme de films ou d’installations artistiques médiatiques et numériques. À travers ses œuvres, Chantal Caron brise les barrières en mettant en scène notre patrimoine naturel partout dans le monde. Le jury a ainsi souligné l’originalité et la diversité des projets. Ils ont également été impressionnés par l’étendue de la diffusion des projets à travers le monde.

Dans la catégorie Conservation et Préservation ,soulignant des interventions effectuées dans les règles de l’art sur un bâtiment patrimonial, la lauréate est la Municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies pour la restauration de la roue hydraulique du moulin banal du Domaine de la Seigneurie des Aulnaies.

Le démantèlement de l’ancienne roue a également ouvert la voie à divers travaux essentiels et nécessaires dans la partie intérieure du moulin. Le projet a tiré parti de l’expertise régionale en charpenterie de bois, et a mis en lumière l’ingéniosité et le talent des artisans locaux.

Rappelons que les candidatures pour les prix du patrimoine 2024 de la MRC ont été reçues jusqu’au 5 mars dernier. Le jury était composé de Geneviève Paré, citoyenne de Saint-Roch-des-Aulnaies et directrice de l’aménagement à la MRC de L’Islet, d’Alfred Gagnon, citoyen de Saint-Aubert, artisan-vannier et conteur, de Catherine Plante, citoyenne de Saint-Roch-des-Aulnaies, géographe, aménagiste, et agente culturelle à la MRC de Montmagny, et de Dominique Lalande, citoyenne de Saint-Roch-des-Aulnaies, archéologue et consultante en patrimoine ayant fondé la firme Ruralys.