Une adolescente portée disparue à Saint-Philippe-de-Néri

La Sûreté du Québec lance un appel à la population pour retrouver Maude Gagné, 17 ans, de Saint-Philippe-de-Néri, vue pour la dernière fois le 18 mars vers 18 h 45 dans le secteur du chemin de la Montagne.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. Les autorités indiquent qu’elle pourrait se trouver dans la grande région de Québec.

Maude Gagné mesure environ 1,57 m (5 pi 2) et pèse 45 kg (100 lb). Elle a les cheveux châtains et les yeux bruns. Au moment de sa disparition, elle portait un chandail à capuchon noir, un pantalon de type jogger noir et des bottes de fourrure noires avec fermeture éclair sur le côté.

Toute personne qui apercevrait l’adolescente est invitée à composer le 911. Toute information pouvant aider à la localiser peut aussi être transmise, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

Selon les informations diffusées par les autorités, le dossier est traité comme prioritaire en raison des inquiétudes exprimées par l’entourage de la jeune fille.