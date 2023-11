Une autre séquence de quatre victoires pour l’Everest

L’Everest de la Côte-du-Sud a enfilé une deuxième fin de semaine parfaite en enfilant deux victoires vendredi et dimanche dernier.

Ce dimanche, la Côte-du-Sud a eu raison des Prédateurs de Joliette par la marque de 9-2. Dans la victoire, Tommy Bouchard a enfilé son premier tour du chapeau en carrière avec son quatrième, cinquième et sixième de la saison. Le natif du Bas-Saint-Laurent a terminé la rencontre avec quatre points.

« Cet après-midi, nous voulions jouer trois périodes dans notre identité. En première période, Joliette a été compétitif. En deuxième et troisième période, on avait le rythme et le pointage s’est élevé en faveur pour nous », a relaté l’entraîneur-chef, Simon Labrecque.

Un autre joueur a également ajouté quatre points à sa fiche : Félix Riverin a inscrit deux buts et s’est fait complice de deux autres. Le Saguenéen prolonge ainsi sa séquence de matchs avec au moins un point à 17. Riverin n’est qu’à quatre rencontres d’égaler le record de l’équipe établi par Yan-Cédric Gaudreault en 2020.

Nicholas Egan Dionne et Dan Chrétien ont chacun récolté trois points dans la rencontre de dimanche. En tout, 15 joueurs ont inscrit leur nom sur la feuille de pointage.

Aidan Thomson s’est illustré devant la cage de la formation sudcôtoise en bloquant 34 lancers. « Tu vois qu’il commence à s’acclimater avec l’équipe, analysait Simon Labrecque. Il a été solide pour nous, dimanche après-midi. »

Rencontre digne d’un pendule

Pour entamer la fin de semaine, L’Everest recevait le Collège Français de Longueuil. La Côte-du-Sud l’a emporté 8-6, mais non sans peine. Les visiteurs ont inscrit les trois premier-but lors des quatre premières minutes de la rencontre.

« On a joué seulement une période sur trois. C’est sûr que nous ne sommes pas satisfaits du début de match. Avant ce dernier, nous sentions que les joueurs n’étaient pas prêts. Malgré tout, j’ai vraiment aimé le caractère que nous avons affiché. Nous avons été incroyables en deuxième période, expliquait Simon Labrecque. C’est ce qui nous a permis de gagner. En troisième, on a eu un relâchement, on a donné du gaz à l’équipe adverse alors qu’on les avait dans les câbles. »

À la suite d’un temps d’arrêt demandé par Simon Labrecque, Julien Hébert a répondu présent en complétant une magnifique sortie de zone d’Egan Dionne et de Serein Ntibashoboye. Il a fallu attendre en deuxième période pour voir le Capignacien explosé avec un autre but et trois passes dans un élan de sept buts consécutifs de l’Everest. Avec sa performance de cinq points, il devient le cinquième hockeyeur dans l’histoire de l’organisation à réaliser l’exploit.

« Julien Hébert a été tout simplement exceptionnel, vendredi soir. Il a vraiment l’équipe à cœur, détaillait Labrecque. Ça fait un mois qui travaille fort et donne l’exemple. »

Avec ses deux victoires, l’Everest confirme sa première position au classement avec 29 points en 18 rencontres, tout en ayant marqué sur l’avantage numérique lors des six derniers matchs. De plus, la Côte-du-Sud restera ainsi dans le top 20 du prochain classement hebdomadaire de la Canadian Junior Hockey League.

La prochaine joute de la Côte-du-Sud sera ce vendredi 10 novembre à 19 h 45, à l’aréna de Montmagny, alors que les Condors du Cégep Beauce-Appalaches effectueront leur premier passage de la saison.

Source : Everest de la Côte-du-Sud