Une autrice de Sainte-Perpétue innove avec un premier roman augmenté

Une autrice originaire de Sainte-Perpétue dans L’Islet, secondée par sa fille, signe un livre jeunesse proposant une expérience immersive alliant littérature et réalité augmentée.

Carolyn Chouinard, qui habite aujourd’hui Lévis, a publié plus de cinquante romans pour les lecteurs de 6 à 15 ans. Depuis que sa fille Lora Boisvert a 13 ans, elles cosignent des livres. Cette dernière étant aujourd’hui âgée de 23 ans et bachelière en multimédia, les deux autrices ont décidé de se lancer dans la création d’un livre et d’une application, un concept qui offre une expérience de lecture différente.

« La réalité augmentée amène plusieurs possibilités. Les illustrations peuvent être vues à 360° sous toutes leurs coutures. On peut aussi entendre des audios des personnages. On a aussi ajouté des énigmes, et il faut lire le livre pour les résoudre, comme pour ouvrir un coffre, par exemple », résumait Carolyn Chouinard.

Le roman Bandit des mers s’adresse aux neuf ans et plus, et plonge le lecteur au cœur d’une légendaire cité de pirates.

Grâce à une subvention du Conseil des arts du Canada, les autrices ont élaboré ce nouveau concept. Le roman (papier) a été écrit par Carolyn, alors que Lora a développé l’application complémentaire à la lecture.

Attirer les jeunes

« Je visite beaucoup d’écoles et je sais que des jeunes n’aiment pas lire, d’autres oui. C’est une façon d’aller les chercher avec une proposition différente. J’ai adapté l’écriture aux compléments, mais il faut dire aussi qu’on n’est pas obligé d’aller sur l’application pour lire le livre », soulignait-elle.

Pour faire connaître la publication, les autrices ont créé les Éditions AppLit. C’est aussi le nom de l’application à télécharger. Le roman se vend un petit peu plus cher en raison de sa double vocation, soit 25 $. Il aura fallu deux ans de travail à la mère et la fille pour mener à terme ce projet. Un tome deux est en préparation.

Bandits des mers est maintenant disponible sur leur site internet : editionsapplit.com