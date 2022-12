Une chanson inédite d’Édouard Castonguay dévoilée

Quelques jours avant les Fêtes, la famille de feu le chanteur country de Saint-Alexandre-de-Kamouraska Édouard Castonguay dévoile une chanson enregistrée un mois avant son décès survenu il y a 16 ans.

La chanson avait été écrite par Édouard Castonguay pour son premier petit-enfant à naître en 2006. Il l’avait enregistré avec son fils Martin en février 2006, un mois avant son décès.

« Ça fait 16 ans que la chanson existe, j’ai bien du mal à expliquer pourquoi ç’a m’a pris tant de temps. Mon frère m’en parlait souvent, que ce serait bien de la sortir, mais il faut croire que je n’étais pas prêt », a dit Martin Castonguay.

La chanson « Pour toi petit Ange », maintenant disponible sur les plateformes de téléchargement, met en vedette un Édouard Castonguay avec une bonne voix malgré son état de santé de l’époque. « C’est vrai que sa voix est bonne, on l’a enregistré une seule fois, d’un coup, sans métronome », a ajouté Martin Castonguay.

La chanson représente donc un héritage pour la famille et surtout pour tous les petits-enfants du chanteur. Au moment de son décès, le premier petit-enfant, Justin, n’était pas né, il n’avait donc jamais pu le rencontrer. Reste que sa mémoire perdure dans son œuvre — plus de 50 albums — et grâce à cette chanson inédite.

Ce processus a par ailleurs donné le goût à Martin Castonguay de dévoiler d’autres pièces inconnues du public, mais aussi de remettre de l’avant d’autres chansons de feu Édouard Castonguay pour que les gens puissent le découvrir ou même le redécouvrir. « Le but est de redonner accès au public à ses chansons », conclut Martin Castonguay.

Lien spotify : Pour toi petit Ange — song and lyrics by Edouard Castonguay | Spotify