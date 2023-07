Une dégustation de chocolats d’Haïti à Saint-Jean-Port-Joli

Une activité de dégustation de chocolats fabriqués en Haïti par l’entreprise citoyenne Ayitika a eu lieu le 20 juillet dernier au Café Bonté divine de Saint-Jean-Port-Joli. Les fèves de cacao devenues du chocolat d’origine de qualité ont ainsi su stimuler les papilles des curieux et des amateurs!

Le partenariat entre ID Territoires et Ayitika s’est matérialisé dans le cadre du projet « Cacao d’Haïti : un système agroforestier durable et adapté aux changements climatiques » réalisé entre 2018 et 2021 grâce au soutien du Programme de Coopération Climatique Internationale du gouvernement du Québec.

Cinq ans plus tard, le fruit de ces investissements se concrétise avec différentes recettes de chocolat d’origine.

Le travail d’ID Territoires, une organisation basée à Saint-Jean-Port-Joli, a contribué à développer une filière chocolat d’un grand niveau de qualité en Haïti.

Le chocolat qu’on donc fait déguster Chesnel Jean et Stephany Laforest, respectivement directeur général et directrice exécutive d’AYITIKA a remporté la médaille gourmet pour les chocolats fabriqués à l’origine.

Cette chaîne de valeur, soulignons-le, assure des revenus à plus de 2 000 familles rurales et contribue au développement économique pour toute une communauté de la Côte-du-Sud d’Haïti.

Les cultures présentes sur le territoire (cafés et autres) étaient fortement impactées par les changements climatiques (rouille du café, etc.).

Des solutions devaient être proposées pour relancer l’agriculture de ces régions. En se positionnant dans une démarche qualité (sélection génétique des cacaoyers, gestion des sols, etc.), AYITIKA est ainsi venu apporter un nouveau souffle dans cette région.

Ayant besoin d’ombrage, les cacaoyers poussent à l’abri d’arbres de couverture qui apportent du bois pour les familles, servent d’abris à la faune et surtout de rempart contre l’érosion dans ces zones montagneuses.

L’agroforesterie pratiquée par les agriculteurs partenaires d’AYITIKA vient donc apporter une solution à la déforestation en Haïti.

Source : Matthieu Clotteau, directeur des projets pour ID Territoires