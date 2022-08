Une délégation conservatrice en tournée dans le comté

« J’aimerais remercier chaleureusement Bernard et ses collègues d’avoir accueilli notre équipe conservatrice au Québec, cette semaine. Nous avons eu des réunions productives pour écouter les préoccupations des Québécois concernant les moyens employés par les libéraux et le NPD pour rendre leur vie moins abordable. Nous avons aussi rencontré Premier Tech et Solutions Novika, des entreprises avec une véritable culture de l’innovation. Après avoir passé quelques jours avec mes collègues conservateurs au Québec, je suis plus convaincue que les conservateurs sont unis et prêts à donner aux Canadiens le gouvernement qu’ils méritent », affirme Candice Bergen.

« C’était une semaine faste pour mes collègues et moi, puisqu’en plus de recevoir notre cheffe et de prendre part à de multiples rencontres et discussions, plusieurs de mes collègues sont venus parfaire leur apprentissage du français au Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière et, tout ceci, me rend extrêmement fier. Fier de nos entrepreneurs, fier des nos institutions d’enseignement, fier de notre territoire et des initiatives qui s’y développent », déclare pour sa part Bernard Généreux.