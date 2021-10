Une forêt nourricière au cœur de Rivière-Ouelle

Le comité du jardin communautaire de Rivière-Ouelle aurait très bien pu se contenter de labourer le sol exclusivement pour y accueillir les potagers des citoyens de la municipalité. Les cinq bénévoles siégeant sur le comité voyaient toutefois ça autrement et rêvaient d’une forêt nourricière en complémentarité, un aménagement qui s’inspire directement de la nature dans tout ce qu’elle a de plus diversifiée.

« Il y a des sceptiques qui nous ont dit qu’il n’y a pas d’arbres qui poussent à Rivière-Ouelle à cause du sol trop glaiseux », souligne d’entrée de jeu François Chalifour, responsable du projet et bénévole au sein du comité jardin.

Les arbres brise-vent qui ont été plantés au préalable et qui délimitent en différentes parcelles le jardin communautaire de Rivière-Ouelle — saule, lilas, caragana et sureau — démontrent pourtant le contraire. Le comité avait donc raison de rêver.

« Le principe d’une forêt nourricière est d’agencer les espèces entre elles pour qu’elles puissent s’entraider. Dans une parcelle de monoculture, par exemple, quand les ravageurs entrent là-dedans, ils peuvent faire pas mal de dégâts. Dans une forêt nourricière, comme il y a des obstacles formés par d’autres types de végétaux, c’est plus difficile pour les ravageurs de bien s’installer. On peut voir ça comme le bon compagnonnage entre les légumes et les fines herbes dans un potager », résume François Chalifour.

On s’inspire donc de la nature dans tout ce qu’elle a de plus parfait, mais l’ensemble demeure néanmoins un aménagement fait de la main de l’homme et qui promet de ravir dans le futur les citoyens de Rivière-Ouelle. D’autant plus que les espèces ont été agencées dans un souci d’offrir un certain volume de production réparti tout au long de la belle saison. « L’objectif est qu’on vienne récolter les fruits ici, en famille, durant l’été », ajoute le responsable.