Une histoire abracadabrante pour Perle Morency

Perle Morency, propriétaire du restaurant Côté Est situé à Kamouraska, s’est récemment fait voler son véhicule alors qu’elle était de passage à Montréal. Grâce à une publication sur Facebook, et à l’aide de ses amis restaurateurs, elle a réussi à récupérer son véhicule, et ce, dans un laps de temps d’environ 36 heures. Il s’agit d’une histoire étonnante, puisque les vols de voitures demeurent un fléau dans la grande région métropolitaine.

Ayant stationné son véhicule dans le quartier Rosemont pour aller chercher du matériel pour son restaurant, Perle Morency ne se doutait pas qu’à son retour, elle ne retrouverait plus son véhicule, une Toyota 4Runner 2023, là où elle l’avait placé. Comme premier réflexe, l’entrepreneure a donc appelé le Service de police de la Ville de Montréal afin de signaler le vol de son VUS.

Après avoir attendu plus de quatre heures sur le bord du trottoir, elle a finalement décidé de se rendre directement au poste de police de quartier pour porter plainte. « Pour moi, l’important, c’était de faire ma déclaration afin que la police puisse entrer en contact avec Toyota Canada, en raison du système de géolocalisation du véhicule », a-t-elle expliqué au micro de Paul Arcand.

Comprenant toutefois qu’elle ne serait possiblement pas la priorité des forces de l’ordre montréalaises, la restauratrice de Kamouraska avait au préalable envoyé, par texto et sur Facebook, un message avec photo invitant quiconque apercevrait son véhicule, d’apparence particulière, à l’aviser le plus rapidement possible. Sa demande fut ainsi partagée plusieurs centaines de fois.

C’est finalement le propriétaire d’une épicerie fine à Montréal qui a retrouvé le véhicule recherché, vidé malheureusement de son contenu, notamment des coupes de vin stylées et une bouteille d’un champagne à base de thé, un crémant sans alcool de la Maison Tellier. Une des vitres était aussi fracassée. Seuls quelques articles sans grande valeur, lui appartenant, étaient demeurés à l’intérieur de l’habitacle.

Il lui aura fallu toutefois quatre signalements avant de retrouver le bon véhicule. « Il faut dire qu’il n’y a que 400 exemplaires de ce type de camion au Canada, dont 200 sont noirs comme le mien. Il n’y en a que peu au pays. Je m’excuse donc auprès des propriétaires qui se sont fait accoster par certains restaurateurs », a ajouté Mme Morency.

Le voleur se fait poursuivre

Lorsque le restaurateur a retrouvé le véhicule, il a envoyé une vidéo de celui-ci afin que Perle Morency l’identifie. Par contre, cette dernière a suggéré à l’homme s’éloigner du véhicule concerné, car la situation pouvait devenir dangereuse.

En effet, en se retirant près du parc Félix-Leclerc, le restaurateur a aperçu le malfrat revenir chercher le véhicule, ne pensant pas avoir été repéré. « Ce héros gastronome est parti à courir après le voleur, alors que la situation était dangereuse. Il l’a d’ailleurs fait, car lui-même s’était fait voler son véhicule en décembre », a-t-elle renchéri à l’animateur du 98,5 FM.

Le scélérat, se voyant démasqué, a pris la poudre d’escampette à pied, alors que le bon samaritain a cessé de courir, pensant que l’homme pouvait être armé. Toutefois, le héros restaurateur a réussi à filmer le pillard en train de prendre la fuite. Les policiers sont arrivés quelques instants après, et ont pris en charge le véhicule.

Malgré cette mésaventure, Mme Morency s’est dite très touchée d’avoir obtenu autant d’aide des gens du milieu de la gastronomie et de la restauration. « Ce n’est pas uniquement l’histoire d’un camion volé, mais bien l’histoire d’un réseau de gastronomes tissé serré », a conclu Perle Morency.