Une mère et ses deux filles lauréates de l’Association des clubs de patinage artistique

À l’Hôtel Plaza de Québec, le dimanche 21 avril dernier, l’Association des clubs de patinage artistique des régions de Québec et Chaudière-Appalaches, regroupant 53 clubs, a tout mis en œuvre pour rendre un hommage mérité aux finalistes et lauréates pour l’année 2023. Localement, le club de patinage artistique de Saint-Jean-Port-Joli a bien performé, puisqu’une mère et ses deux filles ont remporté des honneurs.

Dans le volet Athlète de patinage plus de Section, Maria Lemelin-Bouchard a ainsi remporté une médaille d’argent. Pour le volet Assistante de programme de Section, une médaille de bronze a été remise à Éléna Lemelin-Bouchard. Enfin, dans le volet Entraîneur bénévole de Section de patinage Québec, une médaille d’argent a été remise à Érika Lemelin.